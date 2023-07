Avant le match de gala face à Vallecano, Felice Mazzù fait le point : “On sait qu’on va souffrir”

Le technicien se montre tout de même satisfait du “travail” accompli par ses joueurs et des “jeunes que l’on a intégré.” Ce samedi face au Rayo Vallecano de Falcao, certains pourraient recevoir leur chance en raison des blessures qui frappent l’effectif. “Badji n’est pas encore à 100 % par rapport à sa cheville donc il ne jouera pas demain. Dabbagh a besoin de repos. Bernier est en surcharge et on va le faire respirer. Quant à Marcq, il a un petit problème au dos qui pourrait menacer son début de championnat.”

Face au onzième de la dernière Liga, Mazzù s’attend à un rude affrontement. “On sait qu’on va souffrir. Il faut oser plus, avoir davantage de maîtrise avec le ballon et être directement dans le match contrairement à Reims, mercredi.”