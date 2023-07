Au Mambourg, tous fous de Falcao ou presque : “Mes plus jeunes lui ont montré trop de respect”

Plus que son cv impressionnant et son palmarès constitué notamment de deux Europa League, les gens se souviennent que Falcao fut l’un des meilleurs attaquants au monde au point où Monaco avait déboursé 60 millions au temps, pas si lointain, où une telle transaction vous permettait de figurer parmi le transfert le plus cher de l’histoire d’un championnat.

45 minutes transparentes

Du coup, tout le monde voulait immortaliser ce moment avec un joueur qui a marqué “l’histoire” à sa façon. Ozornwafor, qui l’a connu à Galatasaray, a été perturbé au moins une demi-douzaine de fois sur la pelouse à la fin du match lors des retrouvailles tout en sourires avec son ancien coéquipier.

Pendant le match, Felice Mazzù pestait d'ailleurs que la présence de Falcao ait pu déconcentrer une partie de son effectif. “J’ai senti que mes plus jeunes joueurs lui avaient manqué trop de respect. Pendant les 20 premières minutes, il y a eu de la peur alors qu’il n’y avait pas de raison. Je leur en ai parlé à la mi-temps.”

Cela n’a servi à rien car après 45 premières minutes transparentes, la star sud-américaine a été remplacée. Mis à part une reprise contrée par Rogelj, El Tigre ne s’est pas mis en évidence hormis pour calmer un accrochage entre Ilaimaharitra et le portier Dimitrievski lors du but égalisateur (33e).

“Falcao, je n’étais pas impressionné car je l’avais déjà joué avec Sochaux en Coupe de France contre la grosse équipe de Monaco", commente le capitaine. "Les Espagnols ont l’insulte facile. J’ai chambré leur gardien car il m’a insulté. Falcao est venu me voir et je lui ai dit que je n’aurais pas réagi comme cela s’il n’y avait pas eu de mots auparavant. J’ai du respect pour sa grosse carrière mais si je suis sur le terrain et que je respecte tout le monde, je ne jouerais plus beaucoup.”

guillement J'ai du respect pour sa carrière mais sur le terrain si j'en ai trop, je ne jouerais plus beaucoup"

La présence du buteur marquera tout de même Mehdi Boukamir, 19 ans. “Avant le match, je me disais que c’était une légende. J’ai senti dans son placement toute son intelligence. Il sait comment se positionner pour te gêner mais j’ai su gérer cela.”

Un souvenir qu’une cinquantaine de personnes ont voulu collectionner eux-aussi sur le parking du Mambourg en attendant au pied du bus du Rayo Vallecano pour immortaliser avec un selfie la venue de Falcao.