Pour son match de gala, Charleroi partage face au Rayo Vallecano (1-1)

Face à un adversaire qui les harcelait à la perte du ballon, les hommes de Felice Mazzù ne dépassaient pas leur ligne médiane. Le douzième du dernier championnat espagnol réussissait à se montrer dangereux en possession en posant de grosses difficultés à la défense du Sporting qui ne gérait pas sa profondeur.

Après un mouvement bien construit, Garcia profitait d’un joli centre pour ouvrir le score (6e). Ce premier but aurait pu tomber plus tôt si Falcao, transparent pendant ses 45 minutes de temps de jeu, avait conclu un service qui désorganisa l’arrière-garde belge.

Le Rayo fut même à deux doigts de creuser l’écart mais Rogelj sauvait un but tout fait sur sa ligne (20e). C’est finalement le penalty (33e), provoqué par Ilaimaharitra et transformé par le capitaine, qui réveilla les pensionnaires du Mambourg. Le jeu s’équilibrait et comme depuis le début de la préparation, le Sporting se montrait dangereux sur coups de pied arrêtés.

En deuxième mi-temps, le rythme du match retombait. Aucune des deux équipes ne se créaient des occasions et surtout, le match se tendait nerveusement. Andreou et Nteka étaient proches d’en venir aux mains (74e).

Ce nul enregistré avec une équipe amputée de Dabbagh, Badji, Bernier et Marcq est encourageant à une semaine de la réception de Louvain pour le début du championnat.

Charleroi : Koffi ; Knezevic, Andreou, Boukamir ; Mbenza, Rogelj ; Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans (85e Morioka), Stulic (77e Monticelli), Ntelo (65e Hosseinzadeh)

Les buts : 6e Garcia (0-1), 33e Ilaimaharitra sur pen (1-1)