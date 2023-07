Ce que Charleroi doit encore travailler à une semaine de la reprise

Avec cinq succès en huit rencontres, les Carolos ont montré des choses très intéressantes lors de la préparation notamment lors de la semaine en stage aux Pays-Bas face au Lokomotiv Zagreb et Utrecht. Les deux dernières rencontres à Reims et le Rayo Vallecano ont permis de montrer sur quoi les pensionnaires du Mambourg devaient travailler mardi après leur week-end de congés.

Davantage de rigueur tactique

Face au Vallecano, Charleroi a été baladé pendant une demi-heure. “Ce n’était pas n’importe qui en face”, rappelle Mazzù avant de pointer le problème qu’il a résolu avec ses joueurs. “On a demandé aux attaquants de venir travailler sur les arrières latéraux pour ne pas ouvrir la ligne médiane car le Rayo trouvait des décalages grâce aux décrochages des attaquants axiaux et avec leur 6.”

”Ça leur permettait de trouver des espaces sur les côtés et dans le dos de notre défense”, abonde Ilaimaharitra. “C’est de notre faute aussi car on faisait sortir un milieu donc ça créait des brèches.”

Avec cet ajustement tactique, Charleroi a moins couru après le ballon et a gagné en lucidité avec le cuir au pied. Cette demi-heure d’errements tactiques aurait pu toutefois coûter plus cher. Il faudra être rigoureux dès le coup d’envoi face à Louvain.

Être dans l’action et pas dans la réaction

C’est un phénomène que l’on n’observait pas sous Edward Still où concéder l’ouverture du score signifiait inéluctablement la défaite. Avec Mazzù, les Hennuyers savent renverser des matchs. Mais compter sur ce fighting spirit ne doit pas incarner l’option principale. “On peut faire mieux que cela”, grimace le capitaine. “On a cette capacité de réagir mais c’est chiant car on aimerait être plus dans l’action que dans la réaction.”

À côté de cela, l’effectif des Zèbres a des certitudes. Un système tactique, le 3-5-2, qui ne devrait pas changer et des blessés légers qui devraient revenir. De quoi aborder le début de saison avec sérénité. “J’ai un bon feeling”, conclut Ilaimaharitra.