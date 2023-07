Les enjeux de la saison en Pro League (5/5) : avec Mazzù, Charleroi peut-il se hisser parmi le top 6 et rejoindre les Champions playoffs?

Avant cela, nous vous proposons tout au long de cette semaine d’enrichir le débat face aux enjeux de la saison.

Chaque jour, nous vous posons une question à laquelle répondre et réagir. En fin de semaine, nous soumettrons vos arguments à notre consultant Alex Teklak et mettrons en avant vos commentaires dans un sujet récapitulatif sur les enjeux de la saison à retrouver sur dh.be.

Pour terminer ce coup de sonde, place au Sporting Charleroi. Après une saison faite de hauts et de bas en 2022-2023, les Carolos accueillent avec le sourire le retour de Champions playoffs avec six équipes. Mais la marche est-elle à leur hauteur ? D’où notre question : avec Mazzù, Charleroi peut-il se hisser parmi le top 6 et rejoindre les Champions playoffs?