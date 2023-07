Les temps ont changé. Grâce à Mazzù, Marcq le milieu de terrain aux 65 minutes de temps de jeu en première partie de saison a troqué sa place au Marcq arrière et leader indéboulonnable de la charnière. Du coup, son probable forfait face à Louvain à cause d’un problème dans le bas du dos n’arrange pas les Zèbres de par son leadership et la qualité de ses interventions.

”C’est clair qu’il va falloir effectuer des réglages car on a pris des automatismes avec lui”, admet Marco Ilaimaharitra. “Mais on a d’autres joueurs. Il ne faut pas se cacher sur sa possible absence. Damien, c’est de l’expérience en plus mais son forfait ne doit pas être une excuse.”

Un constat partagé par Felice Mazzù, fidèle à son credo. “Un joueur d’expérience comme Damien peut incarner mon relais sur le terrain. Il peut aider dans le coaching et dans le replacement. D’ailleurs, c’est dans la communication que l’on doit s’améliorer mais je ne pleure pas les absents. Nous avons d’autres solutions.”

Avantage Boukamir

D’autant plus qu’elles ne manquent pas dans ce secteur. Qui de Bessile, Ozornwafor, Bager ou Boukamir pourraient remplacer le Français aux côtés de Knezevic et Andreou ? À vrai dire, le duel se résume aux deux derniers noms cités. Bessile n’a jamais figuré dans les plans de Mazzù même après son prêt à Eupen et une solution est en train d’être trouvée avec son entourage pour lui permettre de gagner du temps de jeu ailleurs.

Pour Ozornwafor, le technicien estime sa mentalité. “J’apprécie l’humain car il ne lâche rien. Il est forcément déçu de sa situation personnelle mais il profite de chaque minute que je lui donne pour se montrer”, confiait le T1 à l’issue du stage aux Pays-Bas. Néanmoins, la qualité de la relance de l’international nigérian est rédhibitoire.

Reste donc à trancher entre Bager et Boukamir. Et le récent vainqueur de la CAN U23 avec le Maroc part avec une longueur d’avance après avoir été aligné lors des deux derniers matchs de la préparation. “Jonas a été un peu moins bien ces derniers temps et Mehdi revient d’une CAN qu’il a gagnée”, justifiait le coach après le match face à Vallecano.

Si le forfait de Marcq et la titularisation de Boukamir étaient confirmés, la moyenne d’âge de la charnière centrale des Hennuyers atteindrait 22 ans. Un beau pied de nez à ceux qui affirment que Mazzù ne croit pas en la jeunesse.