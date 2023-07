À la veille de la reprise, Mazzù réagit au départ de Maggiotti : “Garder un joueur contre son gré n’est pas une bonne chose”

Pour Hosseinzadeh, c’est cette même logique qui a conduit à son départ. “Amir avait le mal du pays. Il n’était pas heureux en tant qu’homme chez nous. La direction l’a compris aussi. C’est important de penser au bien-être de chacun.”

Deux titulaires forfaits

Quant au match, Charleroi part avec deux handicaps. Un huis clos et l’absence de Marcq et Badji, deux titulaires de base blessés. Le premier cité souffre du bas du dos et le second est touché à la cheville. L’occasion pour Boukamir et Stulic de saisir leur chance face à une équipe de Louvain qui paraît solide si elle poursuit sur sa forme de la saison dernière.