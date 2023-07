Charleroi peut s’estimer floué : “À quoi bon nous faire des réunions de deux heures avec les arbitres pour ne pas appliquer les règles ?”

guillement Je me sens floué"

C’est souvent trop facile de taper sur l’arbitrage et ce n’est pas par gaieté de cœur mais ce samedi au Mambourg, le referee a remis le couvert. “Je me sens floué”, n’a pas hésité à marteler Mbenza tandis que de l’autre côté, les plaintes surgissaient de la bouche de Marc Brys de manière plus subtile. “Certains n’étaient pas au top de leur performance et c’est malheureux.”

À froid, nous avons revu la rencontre et ce sont davantage les hommes de Mazzù qui peuvent se plaindre de l’arbitrage.

La rouge de Stulic (17e)

”L’exclusion est sévère”

Le premier quart d’heure vient de se terminer et tout se déroule à merveille pour les Carolos. Dabbagh a ouvert le score sur une merveille de centre de Mbenza (9e). Après une perte de balle des Zèbres suite à un duel, le ballon arrive au milieu de terrain et Stulic réalise un tacle inutile et dangereux sur Ricca.

L’arbitre sort le rouge. Le VAR n’intervient pas à cause de la fameuse zone grise. Au vu du tacle par derrière, l’assistance vidéo estime qu’il ne s’agit pas d’une erreur claire. “Quand je vois le point d’impact, une jaune était plus de mise", juge Alexandre Boucaut, fraîchement retraité du sifflet et qui a quitté le monde de l’arbitrage. "Si un ralenti avait démontré que la semelle traînait sur le bas du mollet ou le haut du tendon d’Achille, la décision aurait été correcte. Là, le pied est au niveau du sol et le joueur ne tend pas sa jambe. L’exclusion est sévère.”

De quoi pouvoir frustrer les pensionnaires du Mambourg même s’il est aussi pertinent de se demander pourquoi le Serbe a-t-il commis une si bête faute à cet endroit du terrain.

Le rouge de Stulic semble sévère car le pied est au niveau du sol et la jambe n'est pas tendue. ©DR

L’avertissement d’Ilaimaharitra (52e)

”La décision est bonne car le joueur touche le coup de pied et pas la cheville”

Dans ses explications, Marc Brys reprochait également certains choix de Monsieur Verboomen. “Dès le début, l’arbitre n’a pas osé donner un avertissement à Koffi qui gagnait du temps. Et Ilaimaharitra méritait l’exclusion après la pause.”

À la 52e minute, le capitaine réalise une intervention rugueuse sur Thorsteinsson. “C’est une faute de frustration, borderline à la Marco”, explique Boucaut. “Mais la décision de l'arbitre est bonne car le Carolo touche le coup de pied de l’adversaire. L’exclusion aurait été justifiée s’il avait touché la cheville du Louvaniste.”

Le jaune d'Ilaimaharitra ne méritait pas plus car le coup est donné sur le pied et non sur la cheville. ©DR

Le penalty causé par Boukamir (84e)

”L’attaquant joue très bien le coup !”

C’est l’action qui a fait le plus parler. Et celle où la réponse était paradoxalement unanime. Même nos confrères flamands certifient “qu’il n’y avait pas penalty.”

Il reste une poignée de minutes à disputer quand Opoku, dans la surface, pousse son ballon. Boukamir semble toucher le pied de l’attaquant et un bruit est effectivement entendu. Il est d’autant plus perceptible qu’il n’y a pas de supporters à cause du huis clos.

guillement Le huis clos a joué en notre défaveur"

”Je tends mon pied pour contrer la balle et lui avec le sien accroche ma chaussure”, plaide Boukamir. “On entend donc un frottement et c’est dû à ça que l’arbitre siffle penalty.”

”Ça semble en effet être un effleurement malheureux”, note Boucaut. “L’attaquant joue très bien le coup ! Il faudrait lui demander s’il a effectivement été touché”.

En conférence de presse, Marc Brys utilise le terme “recevoir un penalty” dans ses explications sans que l’on ne sache s’il admettait que le coup de pied de réparation était un cadeau. Felice Mazzù a profité du champ lexical employé par son homologue pour montrer sa façon de pensée alors qu’il avait préféré ne pas parler de l’arbitrage jusque-là. J’aime la phrase de Marc quand il dit qu’ils ont reçu un penalty...”

”Le huis clos a joué en notre défaveur”, conclut Mbenza. “S’il y avait eu des supporters, sa décision aurait pu être différente”, abonde Boukamir.

On peut voir sur le ralenti qu'Opoku est toujours debout juste après le passage de Boukamir. ©DR

Le penalty tiré par Opoku (84e)

”Il y a un joueur dans la surface avant qu’Opoku ne tire”

Une poignée de secondes plus tard, une nouvelle polémique éclate. Opoku se fait justice lui-même en transformant le penalty. Un but qui n’était pas valide. En effet, un joueur de Louvain se trouve dans la surface avant que le buteur ne tire ce qui est illicite comme le prévoit le règlement.

”Je ne comprends pas. On a eu une réunion de deux heures cette semaine avec les arbitres. À quoi bon nous en faire pour ne pas appliquer les règles ?”, se demande Mbenza.

D’une manière générale, le comportement de Monsieur Verboomen tout au long de la rencontre n’a pas aidé. “En première mi-temps, je reçois un avertissement logique car je fais une faute d’antijeu”, poursuit le piston. “Il n’a pas besoin de me crier dessus pour autant. Je ne suis pas un enfant. Il doit y avoir plus de respect entre nous.”

Malheureusement, la partie qui s'est jouée ce samedi n'a pas aidé à améliorer cette relation entre l'arbitre et les joueurs. En espérant que ce ne soit qu'un jour sans.