La rouge stupide de Stulic, un arbitrage surprenant : voici ce qu’il faut retenir de Charleroi-Louvain (1-1)

Un lever de rideau sans public

Il y avait des mauvaises réminiscences du covid qui parsemaient le Mambourg. Ce Charleroi-Louvain s’est disputé à huis clos. Une sanction qui trouve sa source lors du Charleroi-Malines où les incidents causés par une partie de la T4 avaient stoppé la rencontre. Quelques fans carolos, se trouvant à côté du stade, se sont quand même fait entendre en début de match pour encourager leur équipe.

Les choix surprenants de Brys

Si Mazzù a aligné une équipe cohérente en alignant Stulic et Boukamir à la place de Badji et Marcq, tous deux blessés, on ne peut pas en dire autant de Marc Brys. Le technicien s’est privé de Mathieu Maertens, son capitaine, pour titulariser Holzhauser. Un joueur qu’il avait pourtant écarté la saison précédente à tel point que le milieu de terrain avait dû trouver l’exil en Allemagne. Le technicien louvaniste a rectifié son choix initial dès la mi-temps.

Dabbagh comme Zorgane

Cela faisait deux ans qu’une recrue carolo n’avait plus marqué dès son premier match. Il faut remonter au 8 août 2021. Zorgane avait marqué après 8 minutes face… à Louvain. Dabbagh n’a eu besoin que d’une minute en plus face à la même équipe. Le Palestinien a exploité un superbe centre de Mbenza. De bon augure quand on se remémore les débuts compliqués de Badji, Benbouali et ceux de Stulic sous le maillot des Zèbres.

Stulic manque sa chance

Après 6 mois compliqués sur le terrain que l’on pouvait expliquer aisément par son adaptation à la Belgique, Stulic arrivait en confiance après une préparation où il a trouvé à deux reprises le chemin des filets. Avec le forfait de Badji sur blessure, le Serbe recevait sa chance. Il l’a gâché au bout de 17 minutes à cause d’un tacle dangereux dans une surface (le milieu de terrain) qui ne l’était pas. Un gâchis.

Mbenza s’est fait peur

Homme du match grâce à ses centres dangereux, le piston a bien failli devenir le héros malheureux de la rencontre en deux minutes. Il a d’abord récolté un avertissement inutile pour un anti-jeu (43e) avant d’être proche de pousser le ballon dans son propre but sur l’action suivante.

Kiyine de retour

Pour la première fois depuis son grave accident de voiture le 31 mars, Sofian Kiyine a refoulé une pelouse. Le milieu offensif est entré à la 72e minute

Louvain revient grâce à un arbitrage polémique

OHL a fini par revenir au score en fin de match sur un penalty peu évident de Boukamir sur Opoku (84e). Opuku l’a transformé mais les Zèbres peuvent s’estimer lésés. L’arbitrage de Monsieur Verboomen a été très étrange.

Charleroi prolonge son invincibilité des premières

Après trois années de suite (à Bruges, à Ostende et face à Eupen) où les Zèbres avaient gagné leur premier match du championnat, ils doivent se contenter cette fois d’un nul. Cela suffit pour étirer leur série. Il faut remonter à la saison 2018-2019 pour trouver trace d’une défaite de Charleroi lors du premier match.

Charleroi : Koffi ; Andreou, Knezevic, Boukamir ; Rogelj, Mbenza ; Ilaimaharitra (88e Morioka), Zorgane, Heymans, Stulic, Dabbagh (78e Ntelo)

Louvain : Cojocaru ; Sagrado (46e N’Dri) , Pletinckx, Ricca, Mendyl (81e Nsingi) ; Schrijvers, Banzuzi, Holzhauser (46e Maertens), Vlietinck (77e Kiyine) ; Thorsteinsson (81e Dom), Opoku

Arbitre : N.Verboomen

Avertissements : Mbenza, Ilaimaharitra, Maertens, Heymans

Exclusion : 17e Stulic

Les buts : 10e Dabbagh (1-0, assist : Mbenza), 84e Opoku sur pen. (1-1)