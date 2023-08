Dabbagh, une première encourageante mais perfectible : “Si Oday avait fait un choix judicieux, ça peut être 2-0"

On a assez disserté à l’époque sur les difficultés de Badji et Benbouali pour ne pas souligner qu’Oday Dabbagh a réussi sa première en débloquant son compteur sous le maillot des Zèbres. Le Palestinien a démontré qu’il était un véritable renard des surfaces en reprenant parfaitement le centre de Mbenza grâce à son déplacement. “Il a marqué et c’est ce qu’on lui demande, se félicite le passeur décisif. On l’a recruté pour ça. J’espère pour lui qu’il va poursuivre sur ce chemin.”