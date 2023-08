Charleroi: Zan Rogelj est plus qu’une alternative pour Felice Mazzù

Pour l’entame du championnat, le joueur de 23 ans a confirmé ses prédispositions entrevues le dernier mois en éteignant parfaitement Opoku et Thorsteinsson avec cette faculté à ne jamais défendre à terre. Ses six interceptions ont permis de bloquer parfaitement son côté.

Nous ne sommes que début août mais Rogelj a réussi à remplacer avec brio Ken Nkuba, absent a minima jusqu’au mois de septembre après son opération au ménisque du genou droit. Les raisons de son intégration à grande vitesse s’expliquent par plusieurs facteurs.

Une expérience déjà riche à seulement 23 ans

S’il est inconnu dans notre pays, Rogelj peut se targuer d’avoir déjà disputé 155 matchs professionnels. Un chiffre énorme pour un élément aussi jeune. Certains diront que ce n’était pas dans des grands championnats mais l’essentiel à son âge est d’engranger des minutes.

Le piston droit entame déjà le sixième exercice de sa carrière. Et l’international aux trois sélections n’a jamais connu de saison blanche. En moyenne, le récent transfuge hennuyer dispute trente matchs par an. Autrement dit, il séduit partout où il passe.

Rogelj dispute en moyenne trente matchs par an

Son passage en Autriche l’a fait grandir

Les expériences d’Hosseinzadeh et de Benbouali prouvent qu’il n’est jamais facile de performer directement lorsqu’on effectue une première expérience loin de son pays. En ayant connu l’Autriche après avoir quitté sa Slovénie natale, Rogelj s’est aguerri.

C’est même grâce à ses prestations en Bundesliga que Matjaz Kek l’a appelé en sélection au bout de sa première année à l’étranger. Cela dégage des certitudes. Rogelj n’a pas le mal du pays ce qui facilite son acclimatation à la Belgique et à Charleroi.

C’est un vrai défenseur

Le problème du 3-5-2 moderne peut parfois surgir des pistons. Ce sont souvent des ailiers de formation reconvertis en mi-défenseur, mi-attaquant à l’image de Joris Kayembe avant et d’actuellement Isaac Mbenza et Ken Nkuba. Le hic, c’est qu’ils oublient parfois qu’il faut aussi défendre, ce qui est logique quand on a été habitué pendant des années à ne devoir aller que vers l’avant.

Si le club a présenté Rogelj comme un ailier droit, celui-ci a été formé comme latéral. Ce qui permet à Felice Mazzù de pouvoir troquer son schéma tactique initial en une défense à quatre s’il le souhaite. Un avantage qu’il pourrait utiliser dans le futur si le besoin s’en fait ressentir. À condition de recruter un vrai latéral gauche, sauf si Monticelli perce cette saison.