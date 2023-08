Felice Mazzù récupère Youssouph Badji pour le match au Cercle : “Il est prêt à être titulaire”

C’est le jeune Ntelo qui pourrait profiter de la suspension du Serbe pour engranger du temps de jeu en sortie de banc après avoir réalisé ses débuts face à OHL. “C’est un garçon qui ne s’attendait pas à être aussi proche du groupe. Il a fait du très bon travail la semaine dernière. Rentrer comme ça pour un jeune dans un match où on est à dix et où tu es seul devant, ce n’est déjà pas évident pour un joueur expérimenté. Je pense qu’il l’a bien fait.”

Charleroi devra composer avec un adversaire totalement différent d’OHL. Après une journée, le Cercle est déjà l’équipe qui presse le plus dans notre championnat malgré la perte de Ueda. “Ce groupe peut se permettre de perdre un ou deux joueurs car il se trouve dans la continuité depuis trois ans. C’est une équipe avec un pressing constant. Sortir de ce pressing sera la chose la plus importante.”

guillement Sortir de ce pressing sera la chose la plus importante"

On l’a vu à l’Antwerp. Ce pressing laisse des énormes espaces dans le dos de la défense brugeoise. “Leur manière de jouer n’est pas une faiblesse mais une force”, estime le T1. “Il faudra aussi être présent dans les duels.”

Les trois points seront importants car ensuite, Charleroi recevra le Standard puis se déplacera à Genk et à Anderlecht. De quoi mettre un peu plus de pression sur les épaules des Zèbres ? “Pas du tout. Le gros match pour nous, c’est ce samedi, ce n’est pas celui d’après. On aura du temps pour préparer les échéances qui arrivent.”

Elles pourraient tout de même être préparées avec plus de sérénité en cas de victoire en Venise du Nord.

Le groupe (20 joueurs): Koffi, Patron, Delavallée, Bager, Knezevic, Andreou, Boukamir, Ozornwafor, Lutte, Zorgane, Ilaimaharitra, Heymans, Morioka, Bernier, Rogelj, Monticelli, Mbenza, Badji, Dabbagh, Ntelo