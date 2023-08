À 22 ans, Mitchy Ntelo veut rattraper le temps perdu à Charleroi : “Au Standard, je n’ai pas réalisé la chance d’être dans le noyau A avec Montanier”

Entretemps, l’attaquant a connu des moments compliqués à Liège, de grandes joies à Maastricht et le rebond grâce à Charleroi qui lui a offert une deuxième chance l’été dernier. Pour la première interview de sa carrière, le jeune homme est posé et le discours limpide. “Je me sens redevable envers le Sporting”, confie-t-il en guise de remerciement.

Mitchy, ces deux derniers mois constituent un tournant dans votre carrière.

”C’est vrai. J’ai d’abord été surpris positivement quand coach Frank (Defays) m’a appelé pour me demander si j’étais en vacances. Le staff désirait que j’effectue la préparation avec l’équipe première alors qu’initialement, je devais reprendre avec les U23.”

Vous marquez ensuite 3 réalisations lors des 2 premiers matchs amicaux. Qu’est-ce que ces buts vous ont apporté même si c’était face à des équipes amateurs ?

”Cela m’a fait du bien car j’ai quasiment marqué autant que l’an dernier avec les U23 (4 buts). La N1 est un championnat très tactique, compliqué, avec beaucoup de duels. Je n’ai pas assez trouvé le chemin des filets à mon goût.”

Vous avez failli devenir directement le héros, samedi dernier, en sentant bien le centre de Mbenza.

”J’étais sûr que le ballon arriverait là mais le gardien s’est bien interposé. Ça aurait été dingue pour mes débuts d’offrir le but de la victoire.”

Ce côté renard des surfaces, vous l’avez toujours eu en vous ?

”Je continue à le perfectionner avec coach Frank mais j’ai commencé à travailler spécifiquement ce domaine lors de mon arrivée à Maastricht. Au départ, je n’étais pas très bon dans la finition.”

On a tendance à l’oublier mais il y a deux saisons, vous aviez inscrit 10 buts en D2 néerlandaise.

”C’est vraiment le paradis pour les buteurs. C’est une compétition ouverte avec beaucoup d’espaces. Je n’oublierai jamais mon premier triplé chez les professionnels contre Helmond Sport. J’ai pu repartir avec le ballon du match alors que c’était un truc que je voyais d’habitude seulement à la télé. Il est bien au chaud dans ma chambre chez mes parents.”

Pourquoi vous n’êtes pas resté aux Pays-Bas après un tel exercice ?

”C’était ma volonté de retourner au Standard. Quand je suis arrivé là-bas à 16 ans, je m’étais fait la promesse de jouer en équipe première. Ça n’a pas fonctionné. J’ai tourné la page.”

Vous regrettez de ne pas avoir poursuivi votre aventure de l’autre côté de la frontière ?

”Thijs Dallinga a fini meilleur buteur cette année-là avec 32 buts et il a obtenu un transfert. Ça ouvre des portes. On ne sait pas ce qui se serait passé. Moi, j’étais convaincu de rester dans le noyau A avec le Standard.”

Comment s’est déroulé votre retour à Liège ?

”Quand les internationaux sont revenus de vacances, je suis redescendu en espoirs. Là, je me suis dit que ce serait compliqué.”

Qu’est-ce que vous pouvez reprocher à la direction liégeoise ?

”Il y a eu des quiproquos mais les torts sont partagés. En 2020, je n’ai pas réalisé la chance que j’avais d’être dans le noyau A avec Philippe Montanier. Je m’entraînais mais je ne me rendais pas compte de ce qui m’arrivait. C’était une opportunité extraordinaire et je ne l’ai pas saisie.”

Quand on parle de vous à ceux qui vous ont connu, c’est votre vitesse et vos qualités intrinsèques évidentes qui sortent du lot.

”Dès le début, on m’a dit que j’avais du talent et je me suis trop souvent reposé là-dessus. Tout petit, je me suis rendu compte que j’allais plus vite que tout le monde. Je dois utiliser ça à bon escient et continuer à travailler. Comme me dit coach Frank, je ne dois pas être dans la réaction mais dans l’action et je dois travailler ma position dans le rectangle adverse pour devenir un vrai tueur.”

Felice Mazzù restera également l’entraîneur qui vous a donné vos premières minutes en Belgique.

”Je ne pense pas qu’il me connaissait plus que cela et il me donne pourtant une assurance qui m’étonne positivement. Je suis beaucoup plus libéré et à l’aise quand un coach me donne sa confiance.”

À 22 ans, vous êtes conscient que cette saison est charnière pour votre avenir ?

”Je suis bien entouré ici. Je ne veux pas gâcher la deuxième chance qu’on m’offre.”