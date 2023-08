Il ne peut rien faire sur les buts et paradoxalement, il n’a pas eu beaucoup de travail. Toujours une prise de risque dangereuse dans son jeu au pied (29e, 90e+4).

Boukamir 5,5

Bien mieux que la semaine dernière mais il a subi les vagues adverses comme toute l’équipe. Auteur de quelques interceptions.

Andreou 5,5

Il y a ce très bon retour sur Deman (39e) mais il y a eu aussi moins de sérénité que face à Louvain. Il n’a pas été aussi bon dans son placement ce qui l’a mis en difficulté.

À lire aussi

Knezevic 6

Il a tenté de colmater les brèches mais ce n’était pas évident. Il avait de solides clients en face avec Denkey et Gboho. Il les a partiellement gênés.

Rogelj 5,5

Le latéral droit a mieux bloqué son côté droit que Monticelli. Il a parfois mis en danger ses coéquipiers avec des mauvaises passes (67e).

Monticelli 4,5

Ce n’était pas évident pour une première face à un adversaire qui presse sans cesse et face à des gabarits comme Lopes et Ravych. Il y a eu du déchet technique de sa part (21e) et Mazzù lui a rendu service en le sortant à la mi-temps.

Zorgane 4

C’est assez rare pour être souligné. Le médian était dans un mauvais jour et sa passe ratée (8e) a montré qu’il pouvait aussi se manquer. Il n’a pas trouvé ses angles de passes habituels et a mal joué les coups (75e). Sa faute de main provoque le penalty du 2-0.

Ilaimaharitra 6

Il a fait le job et n’a pas hésité à dézoner pour aider ses partenaires. L’un des seuls à son niveau. Son centre a failli permettre à Zorgane de réduire le score (79e).

Heymans 6

Semblant de rien, c’est lui qui s’est procuré les deux occasions les plus dangereuses des Zèbres (32e, 72e) bien que ses tirs soient passés largement au-dessus. De l’énergie déployée sans que ça soit décisif.

Mbenza 6,5

Il a débuté la rencontre en pointe pour permettre à Monticelli d’occuper le rôle de piston gauche. C’est en se déportant sur ce côté qu’il a apporté avec ses centres. Après la pause, il a retrouvé son poste. C’est de son côté d’où est venu le maigre danger à l’image de son tir puissant (88e).

Dabbagh 4

Il a été plutôt transparent. S’il avait sauvé son match la semaine dernière avec un but, il n’a pas apporté grand-chose ce samedi.

Badji 4

L’avant a passé la majeure partie de son premier quart d’heure par terre à cause d’un mauvais choix de crampons. Le reste du temps, il n’a pas apporté davantage que Dabbagh.

Bernier 6

Une bonne entrée. Sa spontanéité lui a permis de trouver des décalages ce que seul Mbenza était parvenu à faire avant lui.

Ntelo 5

Il a fallu attendre dix minutes avant de le voir en action mais son tir a été contré. Ce n’est pas assez.