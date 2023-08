Les raisons du jour sans de Charleroi au Cercle : “On a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire”

Un problème de mentalité

Il n’y a aucun risque de revoir une telle partition dimanche lors du choc wallon. Dans les “grands” matchs, les hommes de Felice Mazzù savent se sublimer. C’est pourtant souvent lors des autres rencontres face aux équipes réputées plus “petites” où les différences se créent dans une saison. “Nous devons progresser dans la régularité. Contre le Club Bruges, tout le monde est motivé. Il faut posséder le même état d’esprit quand tu te déplaces chez le dernier dans un petit stade”, pointait déjà Zorgane la semaine dernière.

On a très vite compris au Jan Breydel que la motivation ne battait pas son plein dans les rangs carolos. “J’ai dit à la mi-temps à mes joueurs que le niveau individuel de chacun était insuffisant. Ils ne se sont pas préparés comme ils le devaient pour un match professionnel. Au niveau du mental, on n’était pas prêt au coup d’envoi, pointe de manière énigmatique Felice Mazzù. Tous les détails sont importants à ce niveau. L’entraîneur est aussi responsable aussi quand on joue une mi-temps comme celle-là.”

Le résultat de ce manque d’envie s’est transposé sur le terrain. Les Brugeois en voulaient plus et cela s’est vu.

Un plan de jeu resté aux vestiaires

Il suffit de suivre un minimum la Pro League pour savoir que le Cercle est devenu une machine qui essore ses adversaires par un pressing intense et des courses à haute intensité permanente. Mazzù le savait. Ses joueurs aussi mais ils n’ont rien tenté pour contrecarrer le plan des Groen en Zwart. “On a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire contre cette équipe, soupire le T1. On a joué court dans l’axe et on n’a pas assez cherché les côtés. Quand on l’a fait, on s’est créé deux semblants de situation.”

Adem Zorgane va même plus loin en pointant un problème permanent face à des clubs qui développent une telle stratégie. “On a des difficultés face à des équipes qui produisent un jeu direct et qui ne nous laissent pas de temps pour jouer notre jeu. On a ce problème depuis l’an passé.”

De quoi donner des idées aux futurs adversaires mais la défaite s’explique aussi car aucun ingrédient n’a été placé par les Sambriens pour appliquer la bonne recette. “On passe totalement à côté de notre première mi-temps. Nous n’avons pas appliqué notre plan de jeu par rapport au pressing, aux courses à haute intensité et aux courses vers l’avant. En plus, on n’a pas respecté notre organisation sur leurs longues entrées en touche. C’est comme cela que vient l’ouverture du score.”

Le deuxième but lui est venu d’un penalty suite à une faute de main de Zorgane. À l’instar de la semaine dernière, le matricule 22 s’estime floué par la décision des referees. “Je ne suis pas d’accord avec l’arbitre, a déclaré sobrement Mazzù alors que Zorgane a été plus loin. Je pense qu’ils sont durs envers nous.”

De quoi mettre un peu de pression pour celui qui tiendra le sifflet face au Standard mais pas autant que celle qui pèsera sur les épaules des Carolos avec le programme démentiel qui les attend.