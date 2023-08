Roméo Monticelli, une promesse carolo à revoir dans d’autres conditions : “Il n’a pas été aidé par les joueurs d’expérience”

Il vaut mieux ne pas être Zèbre et recevoir la première titularisation de sa carrière au Cercle Bruges. En décembre 2020, Ken Nkuba y avait laissé un ligament. Deux ans plus tard, Mehdi Boukamir n’avait rien pu faire dans une rencontre qui avait scellé le sort d’Edward Still. Samedi, Roméo Monticelli n’a pu briser le mauvais œil.