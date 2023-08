Lueur d’espoir pour Marcq, inconnue pour Tchatchoua, Benbouali souriant : le topo des bobos à Charleroi

On fait le point après avoir assisté à l’entraînement, ce mardi à Marcinelle.

Van Cleemput, ischios et tentation d’ailleurs

Jules Van Cleemput, qui est entré dans sa dernière année de contrat après que le club a levé cet été l’option d’un an, s’est occasionné une déchirure aux ischios lors du match amical à Ostende, le 6 juillet. Le défenseur belge, qui a enchaîné les blessures et les rechutes depuis son arrivée en 2020, n’est a priori pas attendu à 100 % avant septembre.

Mais en réalité, rien ne garantit qu’il honorera entièrement cette dernière année de contrat puisqu’il nous revient qu’il ne fermerait pas la porte à un départ. Tout en charbonnant pour retrouver ses sensations physiques, il est prêt à étudier les pistes qui pourraient se présenter à lui. Selon nos informations, dernièrement, il a refusé au moins une approche venue de l’étranger.

Charleroi, qui avait déboursé environ 1 million € pour l’arracher à Malines il y a trois ans, espère récupérer une partie de cette somme. Tout en étant bien conscient que les pépins physiques à répétition ne plaident pas en sa faveur. Affaire à suivre.

Marcq, une lueur d’espoir pour dimanche

Le vétéran carolo (34 ans), dont l’expérience manque à l’équipe de Felice Mazzù, souffre d’une fissure du coccyx consécutive à un coup reçu à l’entraînement. Son retour n’était a priori pas prévu avant fin août.

Mais ce mardi, comme la veille, Damien Marcq a participé à la totalité de la séance sur le terrain de Marcinelle, dont l’opposition avec contacts. Un signal encourageant, même si la réception du Standard, dimanche, risque de tomber un peu tôt.

Damien Marcq à l'entraînement, le 20 juin.

L’inconnue Tchatchoua

Jackson Tchatchoua a été victime d’un accident de la route lors de ses vacances au Maroc. Il a été opéré des vertèbres cervicales et une vis lui a été posée. “Il doit garder une immobilité totale avant de reprendre une activité très douce, pour empêcher tout choc au niveau du cou”, a communiqué le Sporting mi-juillet.

Entre-temps, l’ailier belgo-camerounais a repris certains exercices et une course douce. Il travaillait au stade, ce mardi. Sa date de retour est encore inconnue.

Nkuba, plus long que prévu ?

Quelle poisse ! Victime d’une déchirure au ménisque durant le dernier devoir amical de la saison dernière, le 9 mai contre le RFC Liège, Ken Nkuba est lui aussi passé par les cases opération puis revalidation au centre de Clairefontaine (France). Une énorme tuile dans la mesure où le joueur et le club s’apprêtaient à négocier un beau transfert cet été.

Son absence était estimée à quatre mois, mais elle pourrait malheureusement s’étendre dans la mesure où le ménisque a été fort amoché. Sa guérison se poursuit petit à petit.

Ken Nkuba à sa sortie sur blessure lors du déplacement à Saint-Trond, le 15 octobre dernier. ©Photo News

Benbouali a retrouvé le sourire

On peut voir sur les réseaux sociaux que l’Algérien se rapproche d’un retour avec le groupe. Il publie parfois des vidéos de ses entraînements individuels en salle, à Charleroi, ou sur terrain, à Marcinelle.

Ce mardi, il a effectué une séance sur terrain avec un kiné, composée d’exercices de prises d’appuis, de changements de direction avec ou sans ballon… Il courait avec le sourire. Signal positif pour le joueur de 23 ans victime d’une rupture des ligaments croisés le 7 janvier.

Comme Nkuba, il a effectué une partie de sa revalidation à Clairefontaine sous la forme de deux séjours de trois semaines. D’où il est revenu avec détermination et un moral regonflé à bloc. Et si on le revoyait dans un gros mois ?