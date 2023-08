Comment Charleroi peut-il s’en sortir face à des équipes qui pressent ? “La première chose à faire, c’est d’orienter ton jeu vers les côtés”

La victoire au Mambourg face au Cercle lors de la phase retour la saison dernière est sortie de la mémoire de l’international algérien. Sans doute le médian a gardé en tête les deux défaites face à l’Union et la correction prise au Jan Breydel en octobre dernier. Sur les quatre rencontres citées, Felice Mazzù se trouvait sur le banc carolo lors du succès face aux Groen en Zwart et lors de la défaite à domicile face aux Bruxellois (0-1).

Pourtant, le technicien avait déjà éprouvé des difficultés à contrecarrer le pressing des pensionnaires du Jan Breydel. “Avec Anderlecht, Felice avait commis les mêmes erreurs lors de la deuxième journée l'an dernier. C’était encore le Cercle de Thalhammer qui avait déjà les mêmes principes de jeu”, se souvient Alex Teklak. Mais pourquoi, d’une manière générale, les Hennuyers ne parviennent pas à exister lorsqu’on ne leur laisse pas le temps de poser leur jeu ?

Des joueurs bousculés malgré leurs qualités

À la vue de l’effectif, on peut légitimement penser que Charleroi est capable de déjouer un pressing ou plutôt un contre pressing. Avec des défenseurs centraux habiles à la relance, capables de casser la première ligne adverse grâce à leurs atouts balle au pied, et des milieux joueurs comme Zorgane, les solutions existent.

Encore faut-il que les joueurs en aient envie. Dès le coup d’envoi, le Cercle a montré toute sa rage. Sur la première action, le trio d’attaque presse d'emblée Ilaimaharitra qui doit adresser le ballon vers Zorgane. Harcelé par la paire Francis-Van der Bruggen, le médian est contraint de se précipiter et il rend la balle à l’adversaire après une passe trop longue.

”Si tu es directement en dilettante et que tu te dis que ça va être un match comme les autres, ça ne va pas le faire, note Alex Teklak. Là, les Carolos n’y étaient pas dans l’intensité.”

Dans les duels, les Zèbres n’y sont pas plus. Dix secondes après, Denkey prend le dessus sur Knezevic après un dégagement de son gardien et les Brugeois obtiennent leur premier corner après 36 secondes. “Tu te fais manger quand tu es dans l'à-peu-près dans les duels face à des équipes aussi agressives.”

C’est ce qui s’est passé durant toute la première mi-temps. Le plus frustrant, c’est que le problème se trouve dans l’envie et non pas dans les qualités intrinsèques. Il faudra s'en souvenir dans le futur.

Ne jamais défendre en reculant

Le bloc vacille quand les partenaires d’Heymans sont soumis à un adversaire pro actif à la récupération du ballon. L’unité se brise; ce qui facilite la tâche du camp d’en face. “Ce qui caractérise ces équipes-là, c’est qu’ils enclenchent souvent leur action par une passe en retrait à leur gardien; puis, ils placent une intensité forte lors du dégagement car l’équipe en face recule”, analyse notre consultant. “Comme ce sont des collectifs qui attaquent en bloc, ils arrivent tous en sprintant et ton équilibre est rompu.”

D’autant plus que les Brugeois s’assurent quasiment le deuxième ballon en étant en supériorité numérique au milieu. Et Charleroi se découvre et n’est plus organisé.

La chose à ne pas faire : jouer court dans l’axe

Dès la fin du match, Mazzù s’en était agacé. “On a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire en jouant court dans l’axe.” Le plan de marche proscrivait pourtant cette option. “La première chose à faire, c’est d’orienter ton jeu sur les côtés car si tu perds la balle, c’est moins grave”, abonde Alex Teklak.

En fermant parfaitement l’axe, le Cercle a fait déjouer les Carolos qui n’ont pas utilisé assez la diagonale par manque de justesse technique et de clairvoyance.

Si le Sporting réitère ces manquements fin septembre face à l’Union de Blessin, adepte du “gegenpressing”, leurs chances de victoire seront minces. Mais, d’ici là, les Zèbres peuvent dormir tranquillement. Au vu du début de saison du Standard, ils risquent de bénéficier de plus de temps dimanche pour poser leur jeu.