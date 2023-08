Comme le Standard, Charleroi succombera-t-il aux investisseurs américains ?

En décembre dernier, nous vous révélions les négociations entamées entre le Sporting et le milliardaire américain Bill Foley, via sa société Black Knight Football and Entertainment (BKFE). Il souhaitait greffer Charleroi à son réseau multiclubs – une grande tendance dans le football mondial –, avec Bournemouth (détenu à 100 %) et Lorient (environ 35 %). Mais après plusieurs semaines de tractation, Foley avait renoncé. “Ils ont eu le sentiment que la ville de Charleroi n’avait pas le profil idéal pour leur projet de réseautage, notamment en termes d’infrastructures”, avait justifié Mehdi Bayat dans nos colonnes en janvier.

RedBird s’est renseigné, pas QSI

Depuis l’échec avec Foley – qui rassemblait beaucoup de critères dont celui d’une “aura dans l’évènementiel et le développement de gros projets immobiliers” – , la société PwC, mandatée par le Sporting, a repris sa prospection.

Différentes prises d’informations ont eu lieu ces derniers mois. Plus ou moins sérieuses, plus ou moins avancées. Elles émanaient essentiellement des États-Unis ; et visaient à la fois le rachat du RCSC et son incorporation dans un fameux réseau multiclubs.

Selon nos informations, RedBird Capital Partners, qui détient le Milan AC et Toulouse, s’est notamment renseigné. Un temps, une rumeur un peu folle a circulé : QSI (Qatar Sports Investments). D’après une source française, si le fonds propriétaire du PSG était bien à l’affût d’opportunités pour étendre sa toile et qu’il scrutait effectivement le marché belge, il ne s’agit pas de Charleroi.

Avec quel modèle ?

Plusieurs questions entourent l’ouverture du capital de la SA Sporting du Pays de Charleroi, dont Mehdi Bayat est l’actionnaire majoritaire, et taraudent la direction. Elles concernent surtout la stratégie à privilégier ; et leurs réponses dépendent forcément de la volonté des potentiels bailleurs. Vendre tout ? Ou en partie ? En conservant ou non la gestion journalière ? Comment s’assurer de la sauvegarde de l’ADN du club ? Quels sont les réels objectifs ?

Le souhait initial de Mehdi Bayat consistait à ouvrir le capital en restant décisionnaire. Mais aujourd’hui, il ne fermerait pas la porte à une vente totale en cas d’offre suffisante garantissant la pérennité du RCSC. Le Franco-Iranien est conscient que, malgré l’excellente gestion mise en place depuis 2012, son club stagne. Tant financièrement (le budget de fonctionnement coince autour de 25 millions €, pour des recettes hors transferts d’environ 15 millions €) que sportivement. Un apport extérieur s’avère indispensable pour franchir un cap. D’autant que Charleroi a été rattrapé, parfois carrément dépassé, par l’émergence inattendue de clubs (OHL, Union SG, Westerlo…) rachetés par des propriétaires – souvent étrangers – prêts à investir sans trop s’inquiéter du bilan comptable. Ce que Bayat considère comme de la concurrence déloyale pendant que lui s’efforce de rester dans le vert.

Standard et RWDM, bons ou mauvais exemples ?

En bons termes avec l’ancien président liégeois Bruno Venanzi, Mehdi Bayat sait sans doute comment s’organise la gestion journalière de 777 Partners. Malgré les départs de Venanzi et d’Alexandre Grosjean, et plus récemment les licenciements de Benjamin Mignot (marketing) et Maxime Filot (responsable scouting), les propriétaires ont maintenu un ancrage “régional” aux postes clés, dont celui de CEO confié à Pierre Locht.

Qu’en pensent les dirigeants, à Charleroi ? Probablement constatent-ils d’un œil curieux, ou sceptique, qu’il semble bien difficile de créer une dynamique sportive en bord de Meuse. Que les renforts n’en sont pas tous, que l’équipe n’est pas franchement compétitive et que les supporters, doucement impatients, peinent à s’y identifier. En résumé : peut-on affirmer que le Standard est en progrès depuis la prise de pouvoir des Américains ?

L’exemple du RWDM n’est guère plus rassurant avec un boss, John Textor, pour le moins autoritaire, allant jusqu’à remercier le directeur sportif, l’emblématique président et même l’entraîneur en quelques mois. Money, money, money. Pas de place pour le sentimentalisme, quitte à évincer ceux qui remettent certains choix en question. Un modèle qui ne ressemble pas au management carolo actuel.

Quoi qu’il en soit, à Charleroi, la réflexion reste ouverte pour trouver la bonne formule, tandis qu’aucune avancée significative n’est à signaler. Une chose est sûre : pour construire son nouveau stade (attendu pour 2026), une fois le permis obtenu (il a été redéposé le 8 mars), il aura besoin d’argent. Le budget avoisinera les 70 millions €. Dont une partie pourrait d’ici là, peut-être, provenir des États-Unis.