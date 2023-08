Javier Martos débute sa carrière d’entraîneur en Espagne : “Ce serait un plaisir de travailler pour le Sporting”

En huit ans et demi passés au Sporting, Javier Martos aura réussi à marquer les esprits. À l’image de Nicolas Penneteau, l’Espagnol est devenu une icône du club que les supporters n’oublieront jamais tant il a apporté à ce club. La réciproque est vraie : l’homme de 39 ans a le Sporting Charleroi dans les veines. “C’est mon club et cela le restera pour toujours, lance d’emblée Martos. Quand j’en ai la possibilité, je regarde les matchs de l’équipe à la télévision. Au minimum, je suis les résultats sur les réseaux sociaux en regardant qui a été aligné. C’est vrai qu’il y a de moins en moins de joueurs avec qui j’ai évolué. (sourire) Mais malgré tout, cela reste Charleroi. Comme je dis souvent, c’est plus qu’un club.”