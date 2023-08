Son égalisation récompense son gros match. Il a harcelé en permanence le porteur du ballon adverse ce qui a considérablement gêné les Liégeois et il a été juste techniquement. Survolté tout au long de la partie, il a tout de même payé son excès d’engagement en se faisant exclure dans le temps additionnel.

Koffi 5

Sa sortie n’est pas autoritaire sur le but de Dragus. Regrettable car c’est presque la seule fois où il a été sollicité excepté sur un tir de Price qu’il repousse bien (65e).

Rogelj 5

Il défend très mal sur l’ouverture du score en laissant le champ libre à Dragus alors qu’il aurait dû fermer l’axe ou jouer le hors-jeu. Offensivement, il a été présent sans être flamboyant.

Knezevic 6

Solide jusqu’à son coup reçu au genou qui a provoqué sa sortie à la pause. Il a défendu en avançant au point de récupérer quelques fois le ballon dans la dernière partie de terrain liégeoise.

Marcq 6

On l’a vu davantage en seconde période où ses interventions ont éloigné le danger.

Boukamir 5

Il apprécie mal le rebond de la balle dans son duel avec Kanga. C’est ce qui provoque l’ouverture du score. De quoi ternir une prestation qui a été convenable sans cela.

Mbenza 7

Le piston gauche peut se demander pourquoi la chance le fuit à chaque fois. Il a encore trouvé la transversale (23e) ce qui constitue le tournant du match. Encore une fois le plus remuant.

Zorgane 7

On a retrouvé le bon Adem. Omniprésent et juste dans ses combinaisons, notamment avec Ilaimaharitra. Ses attaquants n’ont pas su profiter de son apport et il aurait mérité d’être décisif mais son but a été refusé pour hors-jeu (77e).

Heymans 7

Dès le début, il a été dans le ton en récupérant de nombreux ballons par un engagement positif. Il est proche d’ouvrir le score sur une tête sauvée par Price (8e). L’un des plus en vue.

Dabbagh 5

Il sauve son match en provoquant le penalty car ses lacunes ont été criantes.

Badji 4

C’était davantage la version du Youssouph de ses débuts à Charleroi. Toujours à contretemps, le Sénégalais n’a rien apporté et n’a pas réussi grand-chose.

Bager 6

Son retour est salvateur sur le tir de Price (49e). Est bien rentré dans la partie et a su se montrer fiable même si la dernière faute qu’il concède était stupide et dangereuse.

Mazzù 6

On n’a pas très bien compris pourquoi Bager a été préféré à Andreou pour remplacer Knezevic à la pause mais le choix s’est révélé correct. Limité dans ses choix offensifs.