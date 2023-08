Isaac Mbenza n’est pas inquiet malgré le 1/9 et le calendrier compliqué : “Genk a bien perdu contre Eupen”

C’était un point qui ressemblait presque à une victoire au vu des circonstances du match. “On devait se racheter par rapport à la semaine passée”, se félicite Damien Marcq. Et tant pis si Charleroi n’a pas encore goûté à la victoire cette saison. “Il y a de la frustration mais aussi un soulagement après l’égalisation”, avoue Isaac Mbenza. “Nous n’avons pas perdu et c’est déjà cela. On est resté confiant jusqu’au bout.”