Felice Mazzù après le partage dans le choc wallon : “On doit avoir plus confiance en nous”

Felice Mazzù, comment analysez-vous ce partage ?

”On a été bons dans la possession, on a voulu aller vers l’avant et jouer haut durant la première demi-heure (NdlR : avant le but liégeois) et en deuxième mi-temps. Humblement, dans le jeu, la mentalité et les idées, on aurait mérité de gagner. Je suis positif avec mes joueurs même si, c’est vrai, un point négatif peut être qu’on a manqué de présence dans le rectangle et qu’on doit se créer plus de situations. Ce n’est pas une question de qualités mais de temps et d’automatismes.”

Vous êtes-vous réconcilié avec le VAR après ce penalty signalé sur Dabbagh ?

”Pourquoi cette question ? Quand vous m’avez posé la question après le match contre OHL (NdlR : et le penalty injustement accordé aux Louvanistes), je suis resté très neutre. Je vous ai dit que je respectais les décisions de l’arbitre et je les respecte de la même manière ce dimanche.”

Sur quels éléments pouvez-vous vous baser pour la suite qui ne s’annonce pas simple, avec Genk puis Anderlecht ?

”On doit penser à progresser. Les joueurs ont réagi et ont opté pour cette mentalité, cette volonté d’évoluer plus haut, d’avoir un peu plus souvent le ballon. On a parfois joué trop long parce qu’on doit faire plus d’appels dans les espaces afin de déstabiliser l’adversaire, mais on est en progrès. C’est ce que je retiens. On doit avoir plus confiance en nous pour pouvoir nous présenter plus souvent dans le rectangle adverse.”

Êtes-vous déçu de l’attitude de votre capitaine Marco Ilaimaharitra, exclu pour un mauvais geste en fin de match ?

”Marco sait très bien qu’il n’aurait pas dû commettre ce geste. Mais comment en vouloir à un joueur qui a égalisé et qui se donne tout le temps à fond ? Je suis avec lui à 100 %.”

Stefan Knezevic est sorti blessé. Qu’en est-il ?

”Il a ressenti une gêne au genou. On l’a testé à la mi-temps mais il n’aurait pas su continuer. Cela ne semble toutefois pas trop grave.”