Charleroi : Marco Ilaimaharitra cartonne auprès des arbitres (Infographie)

Après un duel avec le Standardman Zinho Vanheusden, sous le coup de l’énervement, débordé par ses émotions, il l’a fauché, rayant sa cheville gauche. Sous les yeux de Nicolas Laforge qui, après lui avoir adressé un deuxième carton jaune, a été appelé par le VAR. Le visionnage l’a convaincu de modifier sa décision, supprimant le jaune pour brandir un rouge direct alors que le Malgache, qui avait déjà balancé son brassard, patientait devant le tunnel pour rentrer aux vestiaires.

"Il sait très bien qu'il n'aurait pas dû commettre ce geste."

En après-match, son entraîneur Felice Mazzù avait rapidement plaidé sa cause : “Je suis à 100 % avec lui. Il sait très bien qu’il n’aurait pas dû commettre ce geste, mais comment en vouloir à un joueur qui a égalisé et qui se donne tout le temps à fond ? ”

Ce lundi, le Parquet de l’Union belge a proposé une sanction de trois matchs fermes au milieu de terrain carolo. Les instances ont retenu le caractère “délibéré” de la faute, le fait que “l’intégrité physique de l’adversaire était clairement mise en danger” et que le joueur “a déjà un casier pour des faits similaires.” Ilaimaharitra loupera donc les déplacements à Genk, à Anderlecht, ainsi que la réception de Saint-Trond.

C’est la deuxième fois de sa carrière que le capitaine du Sporting est exclu dans un choc wallon. Il l’avait déjà été, pour deux jaunes, le 29 septembre 2019 (1-1) après une faute de frustration sur Paul-José Mpoku dans les arrêts de jeu.

Le 2 décembre 2020, Lothar D'Hondt avait exclu Marco Ilaimaharitra pour une semelle par derrière sur Koita (Waasland Beveren). ©Photo News - P.Crochet

Semelles waeslandiennes

Des rouges directes, Ilaimaharitra (28 ans) en a déjà écopé à deux reprises sous le maillot carolo. Deux fois contre Waasland Beveren, chaque fois pour des semelles volontaires.

Le 22 septembre 2018, il avait ainsi raclé le tibia de Boljevic et avait écopé de trois matchs de suspension.

Deux ans plus tard, le 2 décembre 2020, dans un Mambourg vidé par les restrictions Covid, le Malgache avait appuyé par l’arrière sur le mollet de Koita. Une faute incompréhensible dans une zone sans danger. Les instances lui avaient infligé 4 matchs de suspension et 4 000 euros d’amende.

Au total, son tempérament conquérant, et donc parfois excessif, lui a valu 60 cartes jaunes en 203 matchs avec Charleroi. Cumulées, les suspensions lui ont fait louper 14 rencontres. Un total qui va donc grimper à 17 après cette nouvelle sentence.

Intelligent mais sensible

Comment et pourquoi Ilaimaharitra est-il donc si souvent sanctionné ? Il est bon de rappeler qu’il entame sa septième saison en Belgique. Tout le monde en Pro League connaît donc son tempérament, adversaires et arbitres compris. Il est régulièrement provoqué et ses écarts n’échappent à personne, encore moins depuis l’intronisation de l’assistance vidéo.

L’ancien joueur de Sochaux est pourtant un homme intelligent, posé et sensé, mais qui se laisse parfois déborder par ses émotions, sa fougue et sa frustration. “Je sais que j’ai un caractère qui peut être assez chiant, mais je ne me permets pas d’insulter les gens”, avait-il commenté après le match amical un peu tendu face au Rayo Vallecano (1-1, le 22 juillet).

"Si c'est pour le bien de l'équipe, je prendrai encore des cartes jaunes."

Quelques années plus tôt, à l’aube de la saison 2019-2020, dans une interview accordée à L’Avenir, il avait défini ses objectifs, dont l’un d’eux était “de prendre moins de cartons jaunes pour être moins souvent suspendu.” Puis d’ajouter une justification : “Mais je suis milieu défensif, un poste exposé… Si c’est pour le bien de l’équipe, j’en prendrai encore, comme d’habitude (sourire).”

Son sens du collectif, sa générosité et sa position sur le terrain expliquent ses nombreux cartons. On peut toutefois lui concéder davantage de maturité. La saison dernière, il a disputé les onze derniers matchs en étant sous la menace d’une suspension. Un élan de sagesse ?

Quelques chiffres sur Marco Ilaimaharitra en 203 matchs pour Charleroi. ©IPM Graphics

On notera aussi qu’au classement des sanctions établi par le site spécialisé Transfermarkt (*), avant cette saison, Ilaimaharitra n’occupait plus le podium de la Pro League depuis trois ans (6e en 2020-21 ; 67e en 2021-22 et 38e en 2022-23).

Il était pourtant classé deuxième en 2018-19 (derrière le Mouscronnois Frank Boya) et troisième en 2019-20 (derrière l’Eupenois Jordi Amat et le Gantois Vadis Odjidja). Mais vu son début de saison, avec deux jaunes et une rouge en trois matchs, il n’est visiblement pas encore tout à fait immunisé contre la récidive.

(*) Critères du classement : carte jaune = 1 point ; exclusion pour deux jaunes = 3 points ; exclusion directe = 5 points.