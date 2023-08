Isaac Mbenza, la lumière du début de saison gris de Charleroi : “C’est grâce à mes coéquipiers que je retrouve mon football”

guillement On me donne de l’amour et c’est ce dont j’avais besoin après un passé tumultueux.”

En un an et demi, l’ancien Diablotin a retrouvé ses lettres de noblesse. Retour sur les différentes étapes qui lui ont permis d’appliquer ses qualités intrinsèques sur le terrain.

La traversée du désert au Qatar

En robotisant les joueurs de foot à cause de leur salaire ou de leur train de vie, certains oublient qu’ils sont avant tout des êtres humains. Avec des sentiments. Alors, quand votre employeur décide d’un coup de se débarrasser de vous car il n’a plus les moyens d’honorer votre contrat, la sentence fait mal. Surtout pour un élément comme Mbenza qui marche à la confiance. “J’étais un peu contraint de partir là-bas au Qatar car Huddersfield devait me libérer. Le club n’avait plus les moyens financiers d’honorer mon contrat et les sollicitations ne pleuvaient pas”, rappelait-il l’an dernier.

En quelques mois, le Belgo-Congolais n’est plus l’un des acteurs qui passent chaque semaine dans l’émission Match of the Day, sur la BBC, où on peut le voir marquer face à Manchester United un après-midi de printemps 2019.

Le dimmer ne tempère plus la lumière, il l’éteint complètement lorsqu’il rejoint le Qatar SC. Dans la péninsule arabique, Mbenza est un titulaire à part entière oublié. Plus personne ne regarde ses matchs en Europe, excepté les proches. La traversée du désert ne durera que 12 matchs.

Le choix du cœur

Libre, celui qui a vu le jour à Saint-Denis en France a le choix entre plusieurs clubs belges. Charleroi fera la différence grâce à Mehdi Bayat. “Le président m’offre beaucoup de confiance”, confirmait-il dimanche à l’issue de la rencontre face à ses anciennes couleurs liégeoises.

Rejoindre un club familial en plein mois de mars représentait la meilleure occasion de se placer dans les meilleures conditions pour retrouver son niveau. “Les dirigeants et le coach ont tenu parole par rapport à leurs engagements, j’ai rencontré ici de vrais hommes. Ça me réconcilie un peu avec le milieu du foot, après toutes les galères que j’ai connues.”

À son arrivée, son état physique inquiète les observateurs. Il leur répond en disputant ses premières minutes cinq jours après sa signature. Sous Edward Still, cet ailier qui “n’aimait pas défendre à l’époque” découvre le poste de piston. Il y a un an, il s’installe dans le onze de base. Pour ne presque plus jamais le quitter.

2023-2024 doit être sa saison

L’arrivée de Felice Mazzù lui a permis d’engranger encore davantage de confiance. Délesté de toute concurrence cette année, Mbenza commence à collecter les statistiques. Deux buts et trois assists sur les quatre derniers matchs de la cuvée 2022-2023. Une préparation où il s’est signalé par la qualité de ses coups de pied arrêtés.

Et du danger en permanence lors des 180 premières minutes de cette nouvelle saison. S’il affiche une telle régularité, nul doute que l’ancien Montpelliérain deviendra le soleil à part entière de la saison carolo.