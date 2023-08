Avant de retrouver Genk, Felice Mazzù va-t-il relancer Morioka ? “La meilleure période de Ryo, c’est quand je n’étais pas là”

Les blessés

Il existe beaucoup d’incertitudes outre les blessés de longue durée. Knezevic sorti à la mi-temps du dernier match, Dabbagh et Mbenza ménagés, seront-ils là à la Cegeka Arena dimanche ? Felice Mazzù a opté pour la solution du bluff. “Tout le monde a retrouvé ses sensations au fil de la semaine. On a encore une séance demain. C’est possible que tout le monde soit prêt d’ici là. Le groupe ne sera connu que ce samedi.”

En cas d’absence de Knezevic, qui de Bager ou Andreou jouera ? Si le Chypriote avait eu les faveurs du coach lors des deux premiers matchs en l’absence de Marcq, c’est le Danois qui est entré en jeu à la place de Knezevic face au Standard. “Jonas avait réalisé une superbe semaine d’entraînement. Je l’ai trouvé très bon.” Peut-être qu’Andreou et Bager seront alignés ensemble aux côtés de Marcq. Boukamir pourrait en faire les frais après avoir débuté les trois premières rencontres.

La suspension d’Ilaimaharitra

Mazzù devra faire sans son capitaine, suspendu trois matchs après sa rouge lors du choc wallon. “Quand un joueur qui a l’habitude d’être dans le 11 est absent, je suis déçu mais ne comptez pas sur moi pour pleurer. On a deux ou trois possibilités pour le remplacer.”

Morioka fait office de grand favori. “Si je l’aligne, je ne vais pas lui demander de jouer comme Marco.” Pour l’ancien milieu d’Anderlecht, ce serait une première titularisation depuis le 26 décembre dernier. “J’ai eu Ryo sous mes ordres avant mon départ à Genk. Je l’ai maintenant après le passage de Karim (Belhocine) et Edward (Still). Sa meilleure période, c’était sans moi. Je lui dis constamment que j’aimerais qu’il retrouve la forme qu’il avait sous Karim.”

Son retour à Genk

Mazzù n’est revenu qu’à une seule reprise à Genk depuis son licenciement en novembre 2019. C’était avec l’Union en septembre 2021. Il avait arraché le nul (1-1) sur le terrain de son ex-employeur. Quatre ans après la fin de sa courte idylle, ressent-il encore quelque chose à l'idée de retourner là-bas ? “Par rapport au contexte du passé, ça ne me fait rien. Tout ce qui compte, c’est le présent et le futur et c’est donc Charleroi.”

Ses retrouvailles avec Joris Kayembe seront plus marquantes. “Je le félicite pour ses débuts car ce n’est pas évident de s’intégrer aussi rapidement. Il a réalisé un bon match face à l’Olympiakos. Joris avait son importance dans notre vestiaire. Il a laissé un vide que l’on doit combler.”

L’avantage physique par rapport à Genk

Ce dimanche, les Limbourgeois vont entamer leur huitième match de la saison. Les tours préliminaires de Coupe d’Europe acculent déjà physiquement le vice-champion de Belgique. Un avantage pour Charleroi ? “Je ne pense pas que ce soit un facteur important et cela ne va pas nous avantager. C’est un groupe interchangeable avec beaucoup de qualités. Les dirigeants ont prévu un gros noyau pour faire face à la quantité de matchs à jouer.”

Le mercato

Pas mal d’entraîneurs aimeraient que le mercato se termine lors du début du championnat. Mazzù partage cet avis. “Ce n’est pas simple. On gère de manière journalière des garçons à qui on remplit la tête, à qui certains promettent monts et merveilles. Or, on sait que l’aspect mental est primordial. Pour faire les choses à 100 %, il faut que tout soit clair dans les têtes.”

Ce ne sera pas le cas avant le 7 novembre.