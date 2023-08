Interview “dernière fois” avec Ryota Morioka (Charleroi) : “Je crois que les gars étaient contents que j’alimente la cagnotte”

Pour lui aussi, à 32 ans et dans son ultime année de contrat, il est temps de redevenir le Morioka capable de rayonner dans l’entrejeu zébré. Interview “dernière fois”.

Célébration à l'entraînement avec Marco Ilaimaharitra.

Ryota, racontez-nous… la dernière fois que vous avez commencé un match officiel.

”Je pense que c’était contre Anderlecht, fin 2022. En décembre. Ça remonte (NdlR : il prend une grande inspiration). J’étais heureux de jouer après plusieurs matchs sur le banc, et j’avais porté le brassard de capitaine (NdlR : Ilaimaharitra était absent), mais on avait perdu. Affronter un grand club comme Anderlecht, c’est toujours particulier. Une extra-motivation. C’était le début d’un renouveau pour nous après le changement d’entraîneur. On sentait une atmosphère moins pesante dans le groupe. La trêve et le stage avaient vraiment été bénéfiques.”

… votre dernier but ?

”Houla, ça remonte encore plus ! Mais c’était aussi contre Anderlecht, non ? On avait gagné 0-1 en déplacement (NdlR : le 2 octobre 2022). Et je n’avais pas célébré mon but par respect envers mon ancien club. De manière générale, je ne suis pas le genre de joueur qui scrute souvent ses statistiques, mais de temps en temps cela permet de voir où on en est. Pas uniquement en termes de buts et d’assists mais aussi les paramètres physiques.”

guillement "Sans le foot, j'aurais peut-être travaillé dans le business ou la finance."

La dernière fois que vous vous êtes dit que vous exerciez le plus beau métier du monde ?

”C’est étrange mais jamais, en fait. Pourtant, en y pensant, bien sûr que je me rends compte de la chance que j’ai eue de faire ce métier. De vivre de ma passion. Je ne sais d’ailleurs pas vraiment ce que j’aurais fait de ma vie sans le football. Peut-être que j’aurais travaillé dans le business ou la finance, et pas uniquement dans le monde du football ou du sport. Je m’intéresse beaucoup aux investissements, aux cryptomonnaies… Je lis aussi beaucoup de mangas. J’en ai une belle collection à la maison, mais j’adore les lire, pas les écrire (rires).”

Dernier désaccord avec le coach ?

”Je dois être prudent pour répondre à cette question (sourire). La semaine dernière, quand il nous a fait beaucoup courir à l’entraînement.”

guillement "Ça faisait au moins un an que je ne m'étais pas senti si bien, en confiance dans mon corps."

La dernière fois que Felice Mazzù a accordé un jour de congé supplémentaire à l’équipe ?

”Après le premier match contre OHL (NdlR : 1-1, le 29 juillet). On sortait d’une bonne prestation et on avait accroché un point malgré plus d’une heure en infériorité numérique. Il nous récompense souvent de la sorte, et on apprécie aussi quand Mehdi Bayat augmente la prime mais on doit le mériter.”

Dernière fois que vous êtes arrivé à l’entraînement avec des pieds de plomb ?

”C’est très rare. C’était avant le retour de Felice Mazzù. Quoique, non, durant la préparation, il y a des jours où vous savez très bien en arrivant que ce sera une rude journée, avec beaucoup de courses, d’efforts, que vous aurez mal aux jambes en rentrant. Mais dans ces moments-là, on sait pourquoi on le fait et on en ressort avec la satisfaction du devoir accompli.”

Dernière fois que vous étiez à votre meilleur niveau ?

”Je dirais il y a pratiquement trois ans. Lors de la deuxième saison avec Karim Belhocine. Personnellement, même si les résultats étaient moyens, je me sentais vraiment bien physiquement. Mes sensations étaient tops sur le terrain, jusqu’à ma blessure lors du match contre Waasland-Beveren. Mais je suis dans une forme ascendante. Je suis content de mes quelques minutes face au Standard, ça faisait au moins un an que je ne m’étais pas senti si bien, en confiance dans mon corps (NdlR : il a notamment connu des pépins au niveau thoracique en mars et avril derniers). J’espère que ça va continuer.”

Lors du premier match de préparation au RAEC Mons le 25 juillet dernier.

Dernière fois que vous vous êtes énervé ?

”Disons que je suis parfois fâché, mais j’essaie toujours de rester dans le contrôle. Dans tout ce que je fais. Sur le terrain comme à la maison.”

Dernière fois que vous êtes arrivé en retard ?

”Vous me posez la question parce que vous savez que ce n’est pas mon genre, n’est-ce pas ? La saison dernière, j’ai oublié une fois la séance vidéo. J’étais en salle de musculation, occupé à faire ma gym quand j’ai vu Fred (NdlR : Renotte, le préparateur physique) débouler et me demander ce que je foutais ! Quand je suis arrivé dans la salle pour la vidéo, tout le monde s’est marré et m’a applaudi. On alimente une cagnotte d’équipe avec nos amendes et je crois que les gars étaient contents que j’y participe une fois. C’est Isaac (Mbenza) notre plus gros contributeur.”

guillement "J'ai refusé une offre de Courtrai cet été."

Dernière fois que vous appelez votre agent ?

”La semaine dernière. Pour parler de mon contrat (NdlR : qui arrive à échéance en juin 2024) mais je ne peux pas en dire plus.”

Dernière fois que vous avez refusé une offre d’un autre club ?

”Courtrai, cet été. Je suis heureux en Belgique et je préfère rester à Charleroi pour l’instant même si ce ne sera sans doute pas mon dernier club. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football mais, à mon âge (32 ans), la suite de ma carrière dépendra probablement de ce que je vais pouvoir montrer cette saison.”

Dernière fois que vous avez pensé à votre après-carrière ?

”Ça m’arrive régulièrement. En revanche, je suis pratiquement certain que je ne resterai pas dans le milieu du football. J’investirai. Enfin, ce n’est pas encore très clair. Mais je me vois rester en Belgique, ou du moins en Europe.”