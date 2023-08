Pourquoi Adrien Trebel représente l'opportunité idoine pour Charleroi

Quiconque ayant déjà assisté à un choc des Zèbres en T1 a déjà vu le Français confortablement installé autour de la garde rapprochée du frère de Mehdi. Il y a deux saisons, le joueur formé à Nantes occupait ses week-ends au Mambourg lors des grandes affiches tout en appartenant à l’autre Sporting qui l’avait banni.

Depuis, c’est la même chanson à chaque mercato. L’élément de 32 ans est cité au RCSC et le deal aurait même pu se conclure l’hiver dernier si Marco Ilaimaharitra avait mis le cap vers Saint-Etienne. 6 mois plus tard, Trebel sera bien un Zèbre dans les prochaines heures. Et voici pourquoi il représente une opportunité idoine pour le matricule 22.

Mazzù l’a relancé à Anderlecht

Dans cette histoire d’amour contrariée qu’il a vécu avec Anderlecht durant 6 ans et demi, Trebel a connu quelques mois de répit grâce à Mazzù. À son arrivée dans la capitale, l’actuel technicien de Charleroi l’a relancé alors que Vincent Kompany l’avait négligé au point de le faire exiler vers la Suisse et Lausanne pendant 6 mois au début de l’année 2022.

Sous les ordres de Mazzù, le médian était redevenu un leader sur le terrain avant que la guigne, qui ne l’a jamais vraiment lâché à Saint Guidon ne le rattrape à Berne. Son épaule endolorie, qui l’a poussé à l’infirmerie, a coïncidé avec le déclin d’Anderlecht à la sauce Mazzù. “L’impact de sa blessure a été énorme, racontait il y a quelques mois Samba Diawara, T2 de Mazzù à Anderlecht. Personne n’imaginait qu’un joueur encore persona non grata la saison précédente aurait un rôle si important."

En retrouvant un entraîneur qui croit en lui, l’alchimie peut fonctionner à merveille

Charleroi se prémunit du possible départ de Zorgane avec de l’expérience

Avec cette arrivée, les Sambriens réussissent plusieurs coups gagnants. Le natif de Dreux remplace numériquement Hosseinzadeh et Maggiotti, partis vers de nouveaux challenges. Surtout, les dirigeants carolos ne seront pas pris au dépourvu si Zorgane part d’ici le 7 septembre. “Les cinq derniers jours du mercato peuvent être intenses”, a d’ailleurs prévenu l’Algérien dans nos colonnes.

La venue de Trebel permet à Charleroi de se prémunir du possible départ de Zorgane même si le statut quo est de mise pour l’instant malgré une prise d’information du Club Bruges. Autre argument et non l’un des moindres, le natif de Dreux possède une expérience du haut niveau dont personne ne peut se prévaloir dans l’effectif. “Il avait un impact sur ses coéquipiers. Quand Adrien parle, tout le monde écoute", rappelait Samba Diawara. "Puis, il mène par l’exemple. Quand tu le vois donner sa vie sur le terrain, tu ne peux qu’en faire autant."

guillement Quand Adrien parle, tout le monde écoute"

Un risque calculé

La question est légitime. À 32 ans après une année quasi blanche où il a disputé ses dernières minutes le 29 janvier dernier, certains restent dubitatifs et invoquent que le joueur est fini. Il faut remonter à la cuvée 17/18 pour retrouver sa dernière vraie bonne saison régulière. C’était une autre époque. Les blessures ne l’ont pas lâché après s’être fait à deux reprises le ménisque en plus de son souci physique encouru à l’épaule.

Pourtant, il nous revient que le milieu de terrain a encore du football dans les pieds comme il l’a prouvé entre juillet et août 2022. Son hygiène de vie est exemplaire et son retard physique n’est pas démesuré étant donné qu’il s’est adjoint les services d’un préparateur physique personnel pour travailler durement lors de l’intersaison.

Quant à son salaire mythique des 2 millions d’euros nets touchés par an à Anderlecht, il est indéniable qu’il le réduit a minima par 4. Les émoluments des cadres du vestiaire des Zèbres oscillent entre 250.000 et 300.000 euros nets par an. Il serait utopique de penser que Trebel percevra davantage d’autant plus dans une situation où il n’était pas vraiment en mesure de revendiquer quelque chose malgré l’intérêt prononcé d’Eupen où il se dirigeait initialement.

L’opération semble être un win-win. Comme lors de chaque début de mariage. Reste à voir si l’effluve et la passion se matérialisent avec le temps sur les terrains.