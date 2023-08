Trebel vers Charleroi, entre opportunisme et anticipation

Eupen était aussi sur la balle mais Charleroi a eu le dernier mot. Une demi-surprise. Sous réserve de sa visite médicale passée ce mardi, il signera dans la foulée.

Dans quel état ?

Ce transfert assouvit un certain fantasme populaire, à Charleroi, vieux de plusieurs mois. À intervalle régulier, lors des derniers mercatos, son nom circulait. Sans jamais que cela n’aboutisse. “Impayable”, nous rétorquait-on alors. “Des salades”, nous assurait encore un agent, mi-juin.

Entre-temps, chacun a visiblement mis de l’eau dans son vin et les salades sont devenues comestibles. La direction y a vu une opportunité que Felice Mazzù – qui a côtoyé le Français à Anderlecht – a validée.

Mazzù félicite Trebel après sa belle prestation contre Lyon, en amical. ©Photo News

Une question existentielle persiste toutefois : si le CV, l’expérience et la patte gauche de celui qui est aussi passé par Nantes, le Standard et Lausanne sont inattaquables, où en est-il physiquement ? Cette interrogation a longtemps pesé dans l’esprit de la direction. Quand sera-t-il en mesure de jouer ? Est-il réellement encore capable d’enchaîner les matchs à un haut niveau ? Trebel lui seul a la réponse. Il lui appartiendra de chasser les doutes. Sa dernière apparition officielle en mauve remonte en tout cas au 6 janvier 2023 : six minutes contre l’Antwerp.

Zorgane : dossier complexe

À défaut d’être un transfert d’avenir, il est à tout le moins opportuniste et, d’une certaine manière, anticipatif. Car dans le sens inverse, Charleroi est toujours prêt à vendre son génial Adem Zorgane (encore brillant dimanche à Genk), son joueur le plus bankable. Le Club Bruges garderait un œil attentif sur ce dossier mais Zorgane s’imagine à l’étranger.

Le hic, c’est que la direction carolo est gourmande, et cela peut légitimement se comprendre. Elle a lâché pratiquement 2 millions d’euros en 2021 pour l’arracher au Paradou AC, qui touchera 50 % de la revente.

En clair : si Charleroi veut réaliser une plus-value conséquence sur l’Algérien, elle doit le vendre cher. Dans les bureaux du Mambourg, on tablerait sur 8 à 10 millions d’euros, selon différents bonus. Un pourcentage devrait sans doute aussi être inclus dans les négociations.

Au contraire de Trebel, Zorgane ne connaît pas encore la suite de son chemin.