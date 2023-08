Dernière ligne droite du mercato en Pro League : à Charleroi, Trebel n'est pas le dernier

De quoi Charleroi a-t-il besoin ?

Un rappel : le mercato estival de Charleroi a démarré… en janvier, avec les arrivées libres, pour juin, de Dabbagh (FC Arouca) et Bernier (Seraing), en fin de contrat.

Mi-mai, Charleroi avait enregistré un troisième transfert libre, bien nécessaire à droite : Zan Rogelj (WSG Tirol). Le Slovène facture 100 % de temps de jeu après quatre matchs de championnat.

N’oublions pas non plus que Charleroi a renégocié à la baisse l’option d’achat (initialement environ 2,5 millions d’euros) incluse dans le prêt de Youssouph Badji. Le Sénégalais a signé jusqu’en 2026 (+1).

Concrètement, le Sporting, qui a aussi levé plusieurs options dont celle de Marcq, est donc déjà bien avancé. Mais il reste à l’affût. L’opportunité Adrien Trebel, trop belle pour ne pas être saisie, est un bel exemple.

Sur les ailes, les incertitudes médicales entourant Tchatchoua (cervicale) et Nkuba (ménisque) sont embarrassantes. Quand seront-ils de retour ? Fin septembre ? Le mercato aura fermé. Il faudra avoir tranché. L’arrivée d’un ailier n’est donc pas à exclure. Ailleurs, cela dépendra des départs.

À lire aussi

Qui va encore partir ?

Felice Mazzù est un adepte d’un effectif assez réduit. Or, en défense, tandis que Wasinski est déjà parti (prêt, Courtrai), il compte encore huit joueurs pour trois postes. Bessilé, entre autres, est invité à se trouver une porte de sortie. Parmi les pistes, selon nos informations, on retrouve Greuther Fürth et Ajaccio.

On sait aussi que le Sporting a refusé une offre de Courtrai pour Andreou (prêt) et que Morioka a repoussé les conditions financières du KVK. Le Chypriote, dont la priorité est de retrouver du temps de jeu, ne serait pas contre l’idée de rejoindre Edward Still. Mais Mazzù compte sur lui, au moins dans la rotation. La preuve avec son retour en grâce dimanche à Genk.

Le paramètre physique complique également la donne en défense centrale avec Van Cleemput (ischios) et Knezevic (genou). Leur fragilité limite les possibilités sur le banc et floute la hiérarchie. Faut-il transférer, au risque de créer un embouteillage lorsqu’ils seront guéris ?

Dans l’entrejeu, le dossier Zorgane est complexe (lire par ailleurs). La direction, qui a déjà sorti Hosseinzadeh (FC Tractor), Maggiotti (Bastia) et Gholizadeh (Lech Poznan), se tient prête en cas de départ dans ce secteur.

Enfin, au but, Koffi, désiré par Lorient en janvier, s’est encore récemment mis en évidence. Sera-t-il à nouveau sollicité ? Charleroi s’était renseigné sur la situation de Thomas Kaminski mais il a signé à Luton Town. Le numéro 2, Patron, a refusé des propositions (D1B et Nationale française) et se tâte. Le facteur familial pourrait influer sur sa décision et ouvrir la porte à un successeur.