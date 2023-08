L’ancien Zèbre Ndongala est en Belgique ce jeudi : “Un retour à Charleroi ? C’est le club de mon cœur”

Par Djurgadens, bourreau de Gand en Conference League la saison passée. “Et avant cela, les Buffalos avaient été sortis (NdlR : deux fois 2-0) par l’Omonia Nicosie. Et nous sommes meilleurs que l’Omonia (rires).”

À lire aussi

Vous vous considérez donc comme favoris ?

“Non, non. Nous ne sommes pas favoris. L’équipe actuelle de La Gantoise n’est plus celle qui a perdu contre l’Omonia il y a un an.”

C’est votre premier retour en Belgique. Est-ce spécial ?

“Oui car j’ai vu plusieurs équipes chypriotes affronter des formations belges mais ce n’était jamais pour nous (rires). J’étais vraiment content qu’on tire Gand.”

Cela vous permettra de vous remettre dans la lumière !

“Quand tu pars longtemps pour un plus petit championnat, on te suit moins. Pourtant, je ne suis pas dans un petit club. On l’a prouvé par le passé. Les Belges n’ont jamais eu facile contre les Chypriotes.”

Ndongala lors de son passage à Gand. ©Photo News

Est-ce d’autant plus excitant d’affronter un club dont vous avez porté le maillot ?

“Oui, surtout que Hein Vanhaezebrouck était mon coach à l’époque. Je ne garde pas de mauvais souvenirs de mon passage à Gand. L’écourter était mon choix. J’avais une bonne relation avec le coach mais je ne me sentais pas bien dans le système de jeu. Ma relation avec la direction et le staff a toujours été cordiale quand j’étais à Genk ou au Standard.”

L’équipe a bien changé par rapport à votre époque…

”J’ai encore joué avec Kums. Je connais aussi Nurio même si je n’ai pas joué avec lui. Puis, il y a Mili (Milicevic) et Balette dans le staff.”

Avec quel objectif venez-vous à Gand ?

“Nous voulons nous qualifier. Nous sommes passés près du titre deux ans de suite et n’avons pas encore réussi à montrer notre vrai niveau en Europe. J’ai envie de vivre une belle campagne et d’être champion avec l’Apoel.”

guillement Je ne serai jamais contre un retour en Belgique."

Ce qui veut dire que vous restez au moins jusqu’en fin de saison ?

“Oui, c’est le projet mais je ne serai jamais contre un retour en Belgique. Ma famille est restée en Belgique pour la scolarité de mes enfants.”

Vu votre profil et votre vécu en Belgique, vous avez certainement reçu des offres…

“Il y a 18 mois, mais j’ai refusé. Cet été il y a eu des discussions sérieuses avec des clubs que je ne citerai pas.”

Charleroi cherche à se renforcer. Un retour vous tenterait ?

“Charleroi, c’est le club de mon cœur qui m’a donné la possibilité en D1. Ça compte.”

À lire aussi

Voulez-vous revenir en Belgique en fin de carrière ?

“Oui c’est ce que j’ai en tête mais tout dépendra de l’Apoel car je me sens bien là. C’est vraiment un club spécial avec des supporters incroyables. Être champion avec l’Apoel me tient à cœur.”

Votre coach Sa Pinto, ancien entraîneur du Standard, est-il l’homme capable de réaliser cet objectif ?

“Oui, il est le coach idéal pour aller au bout. Nous sommes passés à quelques points ces dernières années. Sa Pinto refuse que tu lèves le pied. Ne pas perdre de points dans des matchs plus faciles sera une clé.”

Est-il toujours aussi excentrique ?

“Il connaît le football, il est malin et agit comme un père avec ses joueurs. Après, il reste le personnage que vous connaissez en Belgique (sourire). Il va à la guerre pour nous et nous amène sa mentalité de gagnant.”

Vous sortez d’une saison plus difficile mais venez de marquer pour votre retour à la compétition. Quel est votre niveau actuel ?

“Ce but m’a fait du bien. L’ancien coach me faisait moins jouer même si je sortais d’une bonne saison avant qu’il arrive. J’ai dû forcer sur une blessure en fin de saison car l’équipe avait besoin de moi. J’ai joué presque tous les matchs de playoffs et je l’ai payé cet été. Je n’ai pas pu faire une préparation normale mais je suis à 100 %. Je suis encore aussi rapide qu’avant et j’ai un coach qui croit en moi.”

Est-ce, au mieux, votre dernière saison à Chypre ?

“Il me reste un an de contrat. Je ne dis pas que c’est ma dernière année ici car ça dépendra de ce qu’on va faire. Si on est champions, on verra.”