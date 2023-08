Antoine Bernier revient sur ses années Anderlechtoises : “Nicolas Frutos était persuadé que je ferais carrière en première division”

En un claquement de doigts, sa vie a changé. Le grand Anderlecht est venu chercher le petit Namurois. Et la perspective de devenir professionnel a surgi d’un coup alors que le Dinantais s’attendait à emprunter la filière classique de la vie. Pendant quatre ans, Antoine Bernier a vécu des moments forts à Neerpede. L’occasion de se replonger dans son livre mauve rempli d’anecdotes était trop belle à l’heure où les Carolos se déplacent au Lotto Park.

Son arrivée à Anderlecht

”J’ai préféré le RSCA au Standard car on prenait en charge mon appartement”

Pour bien cerner la vie de Bernier, il faut remettre dans le contexte son histoire. Le récent transfuge carolo avait du talent au point de débuter en promotion (D2 amateurs) à seulement 16 ans. “Je ne m'en rendais pas compte. J’étais déjà surpris que le coach me titularise à ce niveau.” Mais comment un tel talent a-t-il pu passer à travers les yeux aiguisés des scouts qui pullulent lors des rencontres de jeunes ? “On n’avait pas beaucoup de chance dans le Namurois. Les recruteurs ne venaient jamais.”

L’incongruité prendra fin après sa deuxième rencontre avec l’équipe première. “J’ai réalisé une bonne prestation face à Walhain. Et grâce à un agent, j’ai passé des tests au Club Bruges, à Anderlecht et au Standard.” Le choix sera vite acté. “À Bruges, on ne désirait pas me prendre car il n’y avait à ma position que des joueurs qui évoluaient en sélection nationale de jeunes. Je pouvais choisir entre les Mauves et les Rouches mais j’ai préféré la première option car Anderlecht prenait en charge mon appartement et s’occupait de tout au niveau scolaire.”

Sa vie est chamboulée. Pas encore adulte, il doit désormais vivre seul dans la capitale.

Son salaire

”Au début, je n’avais que mon appartement et mon abonnement STIB”

Ce changement de cadre ne coïncide pas avec la grande vie que peuvent entretenir certains éléments prometteurs qui gagnent déjà des sommes astronomiques à l’adolescence. “Les deux premières années où j’étais en U19, je ne gagnais rien. Je n’avais juste que mon appartement et mon abonnement STIB. Ma mère devait me donner un peu d’argent pour que je puisse vivre.”

Sa promotion en équipe réserve lui permet de gagner… ce qu’il prenait à Onhaye. “Je percevais seulement les primes de victoire qui s’élevaient à 150 euros. Les mêmes que dans mon club de village”, sourit-il. Après son but en Youth League face à Barcelone, ses conditions s’améliorent. “Là, on m’a fait signer mon premier contrat. Le plus petit possible.”

guillement Au début à Anderlecht, ma mère devait me donner de l'argent pour vivre"

La Youth League

”Mount était sur le banc et cinq ans après, il gagne la Ligue des Champions”

Subitement, l’avant passe des joutes face à des adultes aux rencontres les plus prestigieuses chez les jeunes. “La Youth League, c’est mon plus beau souvenir. Tu affrontes des équipes de fou avec des joueurs de dingue.” Les Bruxellois créent la surprise en se hissant jusqu’en demi-finale. “Normalement, notre parcours devait s’arrêter en huitième car nous avions perdu face au Dinamo Zagreb. Ils ont finalement été éliminés sur tapis vert. Josip Brekalo avait pourtant fait un match de fou.”

Lors de cette épopée, Anderlecht s’offre Arsenal et Barcelone avec notamment un but de Bernier face aux Blaugranas avant de buter sur Chelsea. “Tout au long de l'aventure, j’ai joué contre Ismaël Bennacer, Carles Aleñá mais le plus fort, c’était Tammy Abraham.”

L’Anglais éliminera presque à lui tout seul les Belges mais ce qui va le marquer également, c'est la présent d'un certain Mason Mount. “Il était sur le banc et cinq ans après, il gagne la Ligue des Champions. Ce sont des souvenirs de dingue.”

C'est grâce à un but face au Barça en Youth League qu'Antoine Bernier a reçu son premier contrat à Anderlecht. ©Photonews

Ses coachs

”Roel Clement m’a dit que je serais un joueur de D3, Emilio Ferrera est celui qui a le plus compté”

À Saint-Guidon, le numéro 17 des Zèbres doit compenser ses lacunes techniques. “Je devais progresser car avant de débarquer dans la capitale, je n’avais que deux entraînements par semaine alors que mes coéquipiers s’entraînaient deux fois par jour depuis des années.”

En U19, il fait connaissance avec la sévérité de Roel Clement. “C’était un coach rigoureux mais finalement cool avec moi car il voyait que je travaillais et que je me taisais. Bon après, il a dit de moi que je ne serais au mieux qu’un joueur de D3. Ça m’a motivé. Je l’ai croisé l’an dernier quand nous avons affronté Anderlecht avec Seraing. J’aurais bien voulu marquer ce jour-là,”

Avec Frutos chez les espoirs, la confiance est cette fois de mise. “Nicolas a été important dans ma petite carrière. Il croyait en 200 % en moi. Il me poussait sans cesse et était persuadé que je ferais carrière en première division. Je gardais la foi grâce à lui.”

Mohamed Ouahbi l’aidera, lui, à travailler sa finition. “Mes statistiques n’étaient pas bonnes. On travaillait ce domaine rien que pour moi. Notre saison a été bonne ensemble même si au début, c’était un peu difficile puis il a appris à me connaître.”

Mais c’est Emilio Ferrera qui incarne le rôle de coach le plus important dans son écolage. “C’est celui qui a le plus compté pour moi. Tactiquement, c’est quelque chose. J’ai retravaillé ensuite avec lui à Dudelange et à Seraing et j’ai toujours gagné quelque chose. En réserve, on a été champion. Au Luxembourg, j’ai joué l’Europa League et à Seraing, on est monté.”

Ses coéquipiers

”Parfois, j’ai encore des contacts avec Saelemaekers et Sambi Lokonga”

Parmi ce quadriennat à Bruxelles, l’ailier de formation côtoie du beau monde. La liste est longue et non exhaustive parmi Orel Mangala, Mile Svilar, Wout Faes, Alexis Saelemaekers et Sambi Lokonga. “Mes meilleurs potes, c’était Tony Amrani qui évolue actuellement en D3 amateurs et Gilles Denayer. Parfois, j’ai encore des contacts avec Alexis et Albert même si nos chemins se sont séparés. Si je pouvais les revoir, ce serait avec grand plaisir.”

Dimanche, il ne connaîtra sur la pelouse que Léoni et Amuzu, les deux seuls survivants de son époque. “Hannes Delcroix vient de partir. Théo a bien fait de rester. J’ai joué avec lui lors de ma dernière année. Il n’a rien lâché et ça paie. Moi, c’est mon petit regret de ne pas avoir eu ma chance dans le groupe pro.”

Sans rancune même si ce serait un joli clin d’œil d’une histoire magnifique s’il parvenait à trouver dimanche le chemin des filets.