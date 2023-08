Les derniers mois compliqués d’Antoine Bernier à Seraing : “Je devais être présent de 10h à 15h mais je ne pouvais pas rester dans la salle des kinés”

Pourtant, le joueur de 25 ans a tout donné pour aider ses coéquipiers au point de ne plus savoir marcher. “Les premières douleurs sont apparues en octobre après un match contre Westerlo. Ça n’a fait qu’empirer. Je ne savais même plus m’entraîner mais je jouais les matchs quand même grâce aux antidouleurs et aux anti-inflammatoires. Et puis, je n’ai même plus su jouer les matchs.”

La direction sérésienne le soupçonne de faire prévaloir sa situation personnelle. En vérité, elle n’a pas digéré que le joueur était en fin de contrat. Du coup, les derniers mois dans la Cité Ardente seront périlleux. “On me faisait venir tous les jours et je devais rester de 10 à 15h30. Je m’entendais bien avec les kinés donc je me rendais dans leur salle mais le team manager me disait que je ne pouvais pas rester là. Je lui disais je vais où alors ? Il ne voulait pas que je sois dans la salle des kinés mais il m’obligeait à rester au centre d’entraînement. L'après-midi, on me laissait avec les kinés de l'équipe U23. C'était à n'y plus rien comprendre”

Une période difficile qui l’a affecté. "Du jour au lendemain, tu te retrouves à la cave. Je l’ai mal vécu. Je n’ai jamais fait un écart.”

La gestion catastrophique de sa blessure par le staff de Seraing a laissé des traces. “Je dois jouer avec un shortystrap. Les sangles me permettent d’alléger mes adducteurs quand je m’entraîne. Quand je l’ai enlevé, je ne pouvais participer qu’à un entraînement sur deux. Depuis que je l’ai remis, je n’ai plus de problème.”