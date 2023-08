Hervé Koffi tout heureux de terminer Anderlecht – Charleroi : “Je tiens à m’excuser”

Il n’a pas traîné à évoquer le sujet brûlant du soir : “J’ai eu à faire un geste qui aurait dû coûter une carte rouge et qui, quand je revois les images, m’aurait sans doute pénalisé pour plusieurs semaines, a-t-il admis. Heureusement, cela n’a pas été le cas et je me suis vite rattrapé. L’arbitre a bien vu que j’avais touché le ballon et que je n’avais pas l’intention de faire mal aux adversaires. D’ailleurs, je tiens à leur présenter mes excuses. ”

Le VAR n’est pas intervenu, ce qui a fait dire à Riemer que l’arbitre avait, un temps, perdu le contrôle du match. Idem après la faute grossière de Diawara, le pied trop haut, dans le milieu du jeu. La rentrée en touche de Raman a également fait parler, mais elle n'est a priori pas considérée comme fautive car l'attaquant avait un pied sur la ligne au moment de lâcher le ballon.

“Non, je n’ai pas eu peur de la vidéo, reprend timidement Koffi. Si j’avais pris sa cheville ou son tibia, cela aurait bien sûr été différent. Et je sais d’ailleurs que si j’avais touché sa cheville, il (NdlR : Dolberg) aurait sans doute été incapable de terminer le match, avec une grosse blessure à la clé. Je me répète : je tiens à présenter mes excuses. ”