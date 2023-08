Mazzù – Trebel : des retrouvailles cousues de fil blanc

Entraide et intérêts réciproques

Sans verser dans le copinage, l’entraîneur a validé et même encouragé la venue de Trebel à Charleroi, pour ajouter de l’expérience et une solution dans l’entrejeu. “Ça ne m’étonne pas. On pouvait s’y attendre, glisse un interne à Neerpede. Adrien est quelqu’un de confiance. Lorsque Felice est arrivé à Anderlecht, Adrien ne se trouvait pas dans une situation facile vis-à-vis de la direction, mais il a bien vu ce qu’il pouvait lui apporter sur le terrain et il n’a pas hésité à le relancer. Car un Adrien en forme reste un excellent joueur pour la Pro League.”

L’idylle mauve n’a pourtant pas duré bien longtemps. D’abord parce que Trebel s’est blessé à l’épaule (le 18 août 2022 contre les Young Boys) et qu’il a dû être opéré. Ensuite parce que Mazzù a été licencié le 24 octobre après la claque reçue contre le Standard (5-0). "Si Adrien ne s’était pas blessé si tôt dans la saison, il aurait continué à être aligné.”

Mazzù avec Trebel : 5 victoires, 1 défaite

Sous les ordres du Sambrien, le Français a disputé six rencontres (trois en championnat et trois en Coupe d’Europe). Bilan : cinq victoires et une défaite (contre le Cercle Bruges). On sait Mazzù un brin superstitieux, mais lui avance un argument bien plus rationnel : “C’est un bon joueur, que j’ai toujours estimé. Et à cette époque, c’était le maillon qui pouvait nous apporter des solutions au niveau de l’expérience. A contrario de l’Anderlecht actuel, j’avais un groupe très jeune, avec beaucoup de joueurs tout juste sortis de l’académie… ”

Cette semaine, après quelques séances à Charleroi, Mazzù a retrouvé ces qualités innées de leadership : “Il n’a pas encore joué un match, mais il nous aide déjà indirectement par sa présence, son CV et son expérience. Je sens qu’il génère d’autres émotions à l’entraînement. Et c’est quelqu’un qui parle beaucoup avec tout le monde. ”

Même mentalité, même langue

Au-delà de ses qualités footballistiques, l’ancien joueur de Nantes, du Standard et de Lausanne colle à la mentalité si chère aux yeux de son ex – et nouvel – entraîneur. “Mazzù bâtit généralement sa réussite sur un vestiaire uni, qui vit bien, et il alimente ça, raconte une source anderlechtoise. Sur le terrain, Adrien est un pitbull qui ne lâche jamais rien. Un vrai passionné. Il donne parfois son avis – souvent tranché – mais seulement lorsqu’il estime que c’est collectivement utile. Je crois que c’est apprécié par les coachs. En dehors du terrain, il est toujours resté professionnel et a continué à bosser dans l’ombre même quand il n’avait plus le droit de s’entraîner avec le noyau A. ”

En 2020, Adrien Trebel (à droite) et d'autres joueurs avaient rendu visite à des personnes âgées dans une maison de repos. © Bernard Demoulin

Le fait que Trebel parle français a également rapproché les deux hommes dans un vestiaire à consonance plutôt néerlandophone ou anglophone. “Ils échangeaient souvent”, glisse un interlocuteur bruxellois. Sur des thématiques tactiques ou sportives, mais aussi plus privées. En 2020, ils ont visité un orphelinat en région bruxelloise et participé à une œuvre caritative lancée durant le Covid par l’agent… Mogi Bayat. Tiens, tiens. Une relation commune. Qui a facilité les retrouvailles, cet été.

Cette fibre sociale, et familiale, compte énormément pour Mazzù et Trebel. Le premier a déjà refusé des approches exotiques pour rester près des siens. Et le second, qui aurait pu succomber aux offres lucratives plus lointaines cet été, a préféré opter pour la stabilité. En Belgique. Où il entend profiter de sa récente deuxième paternité tout en espérant retrouver une seconde jeunesse footballistique.