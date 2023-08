L’avis de l’expert : Trebel prend déjà de la place à Charleroi

La nouvelle s’est vite ouverte, à Charleroi. Après une petite semaine d’entraînement, il a déjà pris les choses en mains, ce dimanche. Après deux secondes, il donnait déjà des indications à ses partenaires. Et moins de dix secondes avant qu’il ne descende chercher un ballon près de son gardien. Ce leadership, cette expérience et cette prise de responsabilités, voilà ce que doit apporter Trebel à ce Charleroi bon dans le jeu mais à la traîne au classement après cinq journées.

Mazzù a souligné sa créativité et son manque logique de rythme. On a vu un Trebel calme balle au pied, peu perturbé par ses émotions. Bien sûr il ne faut pas attendre monts et merveilles en un claquement de doigts. Il revient de loin. Mais on ne peut s’empêcher de penser que, par son langage non verbal et son expérience, et s’il est épargné par les blessures, il aidera au déclic tant attendu à Charleroi.