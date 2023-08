Les cadres tirent la sonnette d’alarme à Charleroi : “Saint-Trond sera peut-être un tournant”

Au Lotto Park, Charleroi a atteint son plus haut total de xG cette saison (3,25), mais n'a marqué qu'un but.

Les maux sont connus. Un, surtout. L’efficacité offensive. Au Lotto Park, Charleroi a totalisé 3,25 xG (buts attendus selon les statistiques), soit le plus élevé depuis le début du championnat. Pour un seul but marqué. “Ça fait cinq matchs que ça dure, on n’est pas des tueurs devant le but, pestait Mbenza, une voix forte du vestiaire. On défend bien, on est parfois meilleur que l’adversaire dans le jeu, mais le football c’est marquer un but de plus que l’autre équipe… Il faut un déclic. ”

Ce n’est pas faute de le chercher, en semaine et le week-end. Les discussions et échanges sont réguliers entre le staff et les joueurs. Travail. Intensité. Concentration. Confiance. “Oui, c’est vrai, on se dit les choses. Mais c’est toujours le même discours et, maintenant, il n’y a plus rien à dire. Il faut encore plus, continuer à travailler et y arriver. Que faire d’autre ?”

Damien Marcq, cador carolo, pointait d’un ton plus pédagogue, le “rôle très difficile d’attaquant, qui marche à la confiance.” Difficile pourtant d’allumer un Youssouph Badji généreux, qui se donne corps et âme. “On l’a vu s’énerver au fil des occasions ou des arrêts de Dupé. La frustration s’installe et on perd alors en lucidité.”

Dans une telle situation, les Carolos doivent absolument éviter d’individualiser la faute, de cibler. Mazzù y veillera, assurément. “On est tous dans le même bateau”, rassemblait Marcq.

Un autre bémol constaté dimanche : un certain relâchement après l’égalisation. Deux minutes plus tard, Amuzu trompait Koffi et redonnait l’avance aux Mauves. Bardaf. Deuxième coup sur la tête. “Ce sont des détails, c’est le haut niveau. Il faut savoir rester concentré dans ces moments-là”, soufflait encore Mbenza, qui jouait avec un tape autour du genou pour museler une petite entorse subie début de semaine.

Marcq a également évoqué ce déficit de maturité. Un paramètre précieux aux yeux de Felice Mazzù. “Juste après le 1-1, je vois ce ballon entre deux joueurs. Ça doit finir en faute ou en tribune. Le métier doit rentrer, j’espère qu’on apprendra”, glissait le Français.

L’entraîneur de Charleroi répète qu’à l’heure actuelle, le classement ne compte pas encore. Il veut se concentrer sur le fond. Plutôt bon. Il se dit que cela va finir par tourner. Mais trois sur quinze, c’est doucement inquiétant. D’autant plus que se profile la réception de Saint-Trond, dimanche, suivie de la trêve internationale. Ne pas gagner face aux Canaris plongerait le Sporting dans une ornière profonde et fâcheuse.

“Forcément on cogite, dit Marcq. C’est déplaisant d’être là, dans le bas du classement. Saint-Trond sera peut-être un tournant dans notre début de saison.”

Dans une saison où il faut éviter les quatre dernières places, Mbenza tire lui aussi la sonnette d’alarme : “Ça commence à faire long.”