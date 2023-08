Charleroi : Parfait Guiagon, une histoire trouble

Pour comprendre cette trajectoire sinueuse, sur fond de discordes familiales, soucis administratifs et influences d’agents, il faut remonter à la jeunesse du joueur. Au club d’Africa Sports, à Abidjan, où il a très vite brillé par son potentiel. En 2016-2017, il est d’ailleurs élu “Meilleur espoir” du championnat ivoirien, un trophée remis des mains d’Aruna Dindane. À l’époque, déjà, Guiagon suscite des intérêts en Europe. L’AS Monaco et le FC Barcelone lui ouvrent leurs portes pour une semaine de tests, qui s’avèrent insuffisants. La marche est trop haute.

Un agent adoptif

Parallèlement à ses premiers rêves d’Europe, l’Ivoirien s’enlise dans un conflit qui mêle sa famille, son club et son agent. Pour lui permettre de rejoindre le Vieux Continent avant l’âge légal de 16 ans, son père biologique avait accepté de faire de son agent son père adoptif. Ce qu’il regrettera ensuite. “Il a kidnappé mon fils et l’a influencé”, fustigera-t-il sur le site linfodrome. Pour ne rien simplifier, la Fifa s’en est mêlée, craignant un trafic de mineurs. “On avait aussi choisi que je change de nom de famille pour faciliter ma venue en France, le pays de mon agent, mais mon vrai nom est Guiagon”, avait par la suite clarifié le joueur, tiraillé entre ses racines familiales et les promesses de son agent.

Une fois les portes monégasques et barcelonaises refermées, le milieu de terrain a atterri en Belgique via un énième agent. À Ostende. Où il a convaincu. Mais une nouvelle discorde a éclaté entre l’Africa Sports et le club côtier. Elle concernait a priori la somme de transfert, soit quelque 200 000 euros selon la presse ivoirienne. “On me proposait une voiture et un appartement en plus de mon salaire”, prétendait le joueur au site mondialsport, qui aurait ensuite signé un précontrat… au Club Bruges, avant que les dirigeants, suspicieux, ne fassent marche arrière.

Israël, porte d’entrée vers l’Europe

Finalement, c’est libre, et après avoir (encore) changé de manager, que Guiagon a quitté Africa Sports pour rejoindre le Maccabi Tel Aviv en 2020. Après six mois, il a été prêté pour se faire les dents : une saison au Beitar Tel Aviv puis une autre au Maccabi Netanya. Aguerri, il aurait pu participer aux Jeux olympiques 2021 à Tokyo, avec la Côte d’Ivoire, pour suppléer le forfait d’un certain… Vakoun Bayo (ex-Charleroi), mais d’étranges problèmes administratifs l’en ont empêché.

De retour au Maccabi Tel Aviv, il a réellement explosé. Au point de réveiller de l’intérêt en Belgique. Et de boucler son transfert à Charleroi pour une somme estimée entrée 1 et 1,5 million d’euros, via l’agent… israélien Dudu Dahan.