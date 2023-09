Il repousse parfaitement la tentative de Barnes (33e) et sa claquette et son arrêt sur les essais d’Ito ont été décisifs (64e, 76e). Un jeu au pied en net progression par rapport à ces dernières semaines.

Rogelj 6,5

On ne l’a pas souvent vu déborder comme il sait le faire mais il n’a fallu qu’une fois pour que cela transforme le match. Un excellent retour sur Koita dans les arrêts de jeu.

Bager 6,5

Des interventions tranchantes et un impact physique qui a gêné l’attaque trudonnaire.

Marcq 5

Un match paradoxal. Il a laissé beaucoup d’espaces à Barnes lors du premier acte puis a été prépondérant dans le moneytime avec un retour salvateur sur Kaya et l’ouverture pour Rogelj qui amène le but. Et il gâche sa prestation en provoquant le penalty bêtement, emporté par sa fougue sur Delorge.

À lire aussi

Andreou 5,5

On ne l’a pas beaucoup vu sans que cela ne signifiait qu’il ait réalisé une mauvaise prestation mais il était à deux doigts de provoquer la défaite des siens dans les arrêts de jeu.

Mbenza 6,5

Il a mis du temps à entrer dans sa partie puis il a failli faire basculer la rencontre à travers son caviar pour Morioka gâché par le Japonais (45e) et le poteau qu’il a encore trouvé en seconde période.

Zorgane 5,5

Du volume de jeu, des bons centres dans le premier quart d’heure puis lors de la période forte de Charleroi mais aussi du déchet.

Morioka 5

Il n’a pas assez récupéré de ballons. Il doit marquer sur son face-à-face (45e) même s’il est signalé (à tort) hors-jeu. Son intérim de trois matchs dû à la suspension d’Ilaimaharitra n’a pas été une réussite.

Heymans 6,5

Son remplacement à la mi-temps est sévère. Il doit faire mieux sur sa tête piquée (5e) mais s’il a pêché dans le dernier geste, il a été le Zèbre qui s’est procuré le plus d’occasions en première période.

Badji 5

Il a fallu attendre 55 minutes pour voir son pressing efficace. Parfois intéressant comme point de fixation mais trop discret.

Dabbagh 6

Lui aussi a facilité les sorties de balles des Limbourgeois à cause de ses pressings. Puis il a sauvé son match en montrant qu’il était un vrai renard des surfaces alors qu’il avait été plus que brouillon jusqu’à son but.

Guiagon 6,5

Il a apporté des décalages et a été dangereux (69e, 90e+1) . Une première satisfaisante.

Trebel 6

Des ballons grattés et de l’activité.

Bernier 6

Ses courses ont étiré la défense.

Felice Mazzù 6,5

Retirer Heymans était dur pour le joueur au vu de sa prestation mais son choix de garder Dabbagh plutôt que Badji jusqu’au bout était payant. Ça n’a pas suffi à cause de l’erreur de Marcq.