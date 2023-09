Mehdi Bayat peste contre le manque de chance de Charleroi : “Je cherche officiellement un marabout”

"Dabbagh va marquer au moins 13 buts cette saison"

À la fin du match, l’homme fort du club a réuni ses joueurs pour leur faire passer un message. “Je leur ai dit que la recette, c’est l’unité. Il faut rester tous soudés. Ne pas chercher pourquoi ça ne roule pas. On va faire une très belle saison. Les joueurs sont là, les attaquants sont là. Oday (Dabbagh) a marqué ce soir, je suis content. Il va mettre au moins 13, 14 voire 15 buts cette saison. Je n’ai pas de doute là-dessus. Guiagon a montré que c’était le plus qu’il nous manquait. Vetle (Dragsnes) va permettre à Isaac de jouer plus haut. L’équipe joue bien. Une fois que le ballon va tourner pour nous et qu’on touchera un peu moins les poteaux, qu’on aura moins de penaltys contre nous, ça ira. Mazzù a été le créateur du Felice Time. Ça veut dire le cul dans les nouilles (sic). On pousse et le ballon tourne en notre faveur. Il faut que ça revienne. Les éléments tournent dans une saison. La seule chose qui peut nous faire du tort, c’est si on panique.”

Le calme et la sérénité ne seront pas de trop pour préparer le déplacement au Club Bruges dans 15 jours.