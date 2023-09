Charleroi : la poisse au révélateur des chiffres (infographie)

Si tant est que ce soit une notion palpable ou quantifiable dans le football, nous avons tenté de passer cette “poisse” au révélateur de quelques chiffres. Pour autant qu’on les estime utiles et crédibles pour traduire une tendance.

Quelques chiffres offensifs en Pro League ©IPM Graphics

8

Selon Wyscout, plate-forme spécialisée dans les données statistiques, après ses six premiers matchs, Charleroi mériterait 8 points, soit deux fois plus que son total réellement engrangé (4). Cela corrobore les propos de Felice Mazzù, dimanche après le partage contre Saint-Trond (1-1) : "Avec un peu plus d’efficacité, on aurait certainement plus de points”.

À l’image de la défaite carolo à Anderlecht il y a 15 jours (2-1), il est intéressant d’observer que le RSCA ne mériterait que 7 points et non 13. À la méritocratie, on peut donc dire que Charleroi n’est pas verni.

37,9 %

La précision des tirs n’est pas la première qualité des Zèbres cette saison. En moyenne, ils ne frappent (du pied ou de la tête) “que” 9,6 fois au but par match, soit la quatrième plus faible moyenne de la division.

Mais surtout, ils ne cadrent que 37,9 % de leurs essais. Instinctivement, on pense aux envois hors cadre de Heymans, pourtant très bien placés dans le rectangle contre Anderlecht et Saint-Trond. Ou à sa tête sauvée par Price, contre le Standard.

Seulement deux équipes de Pro League ont un pourcentage inférieur à Charleroi dans ce domaine : Westerlo (35 %) et, plus surprenant, le Cercle Bruges (34,3 %).

Hervé Koffi intervient dans les airs devant l'Anderlechtois Dolberg, le 27 août au Lotto Park. ©JIMMY BOLCINA

9,82

Toujours selon les statistiques, il était attendu que Charleroi inscrive un total de 9,82 buts lors des six matchs. Or, le Sporting n’en a inscrit que quatre, dont un sur penalty et un sur coup franc. Le pire ratio du championnat.

Felice Mazzù répète que “ça ne veut pas”, que ses attaquants “cogitent, à force” et que “c’est une question de choix en zone de vérité”. Il pense probablement aux malchanceux Badji (deux lattes contre Anderlecht) ou Mbenza (latte contre le Standard, poteau contre Saint-Trond). Entre manque d’efficacité et de chance, la frontière est fine. “Si ces montants avaient été rentrants…”, souffle Mazzù.

1,62

Charleroi n’a réussi qu’une seule clean sheet cette saison : lors du déplacement à Genk (0-0, le 20 août) avec un Hervé Koffi héroïque. Les chiffres de Wyscout nous apprennent que les Zèbres auraient dû encaisser, en moyenne, 1,63 but par match. Or, ils n’en ont concédé que 1,17 en moyenne. C’est donc une donnée favorable aux hommes de Felice Mazzù. La chance est avec eux, dans ce secteur.