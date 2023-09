Comment Charleroi s’est réconcilié avec ses supporters

Dans les faits, Charleroi occupe pourtant la place de premier non relégable alors que 1/5e de la phase classique a été joué et que le déplacement au Club Bruges après la trêve internationale ne présage rien de bon. “Le public a réalisé un travail exceptionnel ce soir”, se félicitait Mehdi Bayat en zone mixte. “Il était derrière l’équipe parce qu’ils ont vu que les garçons ont tout donné.”

”Les spectateurs ont vu que les joueurs mouillaient le maillot, qu’ils avaient envie, abonde Felice Mazzù. Ils ne sont pas étonnamment indulgents. Ils analysent parfaitement la situation en comprenant qu’on rencontre un problème d’efficacité pour le moment et que ce n’est pas à cause d’un manque de volonté ou d’ambition. Je les félicite et je m’en félicite de pouvoir continuer à bénéficier de leur soutien.”

Bien loin de cette triste soirée du 22 novembre dernier où une fracture totale s’était opérée entre les Sambriens et leurs fans, les Zèbres peuvent compter sur la bienveillance de leur public. Voici comment le matricule 22 s’est réconcilié avec ses supporters en moins d’un an.

Le paratonnerre Mazzù

La mémoire est sélective et elle oublie que les incidents face à Malines avaient précédé de quelques heures l’annonce du retour de Mazzù à Charleroi. Comme si le public n’était pas dupe de cet effet de communication, les actes de rébellion avaient eu lieu malgré le come-back du sauveur qui devait tempérer la rage des fans Zèbres empêtrés alors dans la crise.

Mais on ne peut rester insensible aux gens qu’on aime. Surtout lorsqu’ils proviennent de votre terre. Très vite, Charleroi s’est redressé sous l’impulsion du technicien. Le retour du Felice Time cumulé aux nombreux points glanés qui ont fait de Charleroi la troisième meilleure équipe de Belgique entre janvier et avril ont agi comme une pommade sur les plaies des supporters.

La hache de guerre a été enterrée des deux côtés à grands coups de com' et de pardons. “Bien évidemment, c’est dommage que ce match se soit terminé de cette manière, mais le passé c’est le passé. Nous ne devons pas vivre avec. Nous devons nous concentrer sur notre présent et notre futur”, commentait Mazzù à l’heure de retrouver Malines la saison dernière.

À l’intersaison, la politique des dirigeants carolos de proposer les abonnements les moins chers de Belgique a fini par rapprocher définitivement les parties.

Des moyens mis en place pour recruter

Si le public soutient mordicus ses joueurs, c’est aussi parce qu’ils ont l’impression de ne pas être bernés. L’an dernier, la colère s’était entretenue par une rancune tenace des supporters à cause du mercato. L’arrivée de Benbouali ne leur avait pas permis de digérer le départ de Bayo juste après sa levée d’option d’achat.

Cette saison, la donne est différente. Quantitativement, le secteur de l’attaque est fourni. Reste à voir si qualitativement, il l’est tout autant mais c’est un autre débat. Le board hennuyer n’a pas hésité à étoffer son milieu de terrain en investissant plus d’un million sur Guiagon et sur l’arrivée de Trebel. Surtout, les supporters ont eu la bonne surprise de voir Zorgane et Ilaimaharitra restés.

”Tout le monde voit qu’on fait les efforts nécessaires pour avoir une bonne équipe, poursuit Bayat. Nous ne sommes pas dans une phase facile en termes de résultat, pas en matière de contenu. Ils savent que les joueurs donnent le maximum. On avance tous ensemble.”

À l’image d’Ilaimaharitra qui a purgé son troisième et dernier match de suspension avec la T4, le matricule 22 est soudé avec ses tribunes. Vu l’ambiance assurée par cette dernière, on ne peut que se réjouir de cette cohésion. Nul doute que quand Mehdi Bayat parlait “d’unité” et disait qu’il fallait “rester tous soudés”, il évoquait également son public. Ça ne suffira peut-être pas pour gagner à Bruges mais cela pourrait payer d’ici quelques journées.