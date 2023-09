Mazzù ne veut pas se renier avant le déplacement au Club Bruges : “On n’y va pas pour rester devant notre rectangle”

Si Charleroi ne présente qu’un bilan de quatre points sur 18, l’heure n’est pas à l’affolement du côté du Boulevard Zoé Drion. “Après Saint-Trond, on était frustré par rapport au résultat mais pas à cause de notre animation. Ce serait plus problématique si on ne se créait pas des situations.”

Le discours de Mehdi Bayat juste après le match a soudé le groupe des Zèbres. “Mehdi est le seul président en Belgique à avoir les couilles de prononcer un discours de ce type-là. Tout le monde sait la relation que j’ai avec lui. Il a eu une analyse objective.”

guillement Mehdi est le seul président en Belgique à avoir les couilles de prononcer un discours de ce type-là."

Entre-temps, quinze jours se sont écoulés. La trêve internationale a permis “d’entretenir le plaisir avec des séances ludiques” pendant qu’en sélection, la plupart des joueurs appelés ont eu du temps de jeu. De quoi aborder le rendez-vous brugeois avec envie même si l’obstacle qui se dresse contre les Hennuyers est de taille.

Que pense Mazzù des Blauw en Zwart à la sauce Deila ? “C’est surtout une version transferts et investissements. Ils peuvent se permettre d’avoir des absents. On sait que l’on va jouer l’une des meilleures équipes de Belgique. Ils vont mettre un gros pressing et de la verticalité avec leurs flancs. Le public va appuyer et essayer de déstabiliser l’arbitrage.”

Comment se sortir de cette adversaire ? “On n’y va pas pour rester devant notre rectangle”, prévient Mazzù. Une solution qui pourrait favoriser l’attaque prolifique brugeoise.

La sélection : Patron, Bager, Zorgane, Mbenza, Guiagon, Dabbagh, Badji, Dragsnes, Koffi, Heymans, Stulic, Andreou, Trebel, Marcq, Ilaimaharitra, Monticelli, Rogelj, Boukamir, Lutte, Delavallée, Ntelo