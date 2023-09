Parfait Guiagon (Sporting de Charleroi) raconte sa folle histoire : “Je suis fier de porter le nom de mon père sur mon maillot”

Son arrivée à Charleroi

”J’avais d’autres options mais je suis content d’avoir rejoint Charleroi. Avant de signer, j’ai échangé avec Vakoun Bayo, qui ne m’en a dit que du bien. Une famille, un bon tremplin… Je savais aussi que plusieurs grands joueurs avaient émergé d’ici. Ce n’est pas la première fois que je quitte mon pays. Quand j’avais rejoint Israël, j’avais 18 ans. J’en ai 22 aujourd’hui, c’est plus facile à apprivoiser. Et le fait qu’on parle français m’aide aussi.”

Sa première apparition

Quelques jours après l’officialisation de son transfert, l’Ivoirien a été lancé dans le grand bain par Felice Mazzù, face à Saint-Trond (1-1, le 3 septembre). “Je n’étais pas surpris, le coach m’avait prévenu qu’il comptait sur moi. Le 3-5-2 est nouveau pour moi mais il m’avait expliqué le placement et les courses qu’il attendait. Quand un nouveau joueur arrive, on parle souvent de temps d’adaptation mais je me sens naturellement vite à l’aise sur un terrain.”

Il a cependant remarqué une différence majeure entre la Pro League et le championnat israélien. “C’est plus tactique ici. Ce qui change aussi beaucoup, c’est que là-bas je jouais dans un club qui luttait chaque année pour le titre. Ici, on vise les playoffs. D’ailleurs, je ne comprends pas encore bien ce système (sourire). On divise les points par deux ? Bizarre.”

Verticalité et créativité sont deux atouts de l'Ivoirien.

Son profil et ses caractéristiques

Felice Mazzù est satisfait d’avoir attiré “un profil qu’on n’avait pas”. De la verticalité, de la créativité. L’Ivoirien ajoute “la percussion et le sens du collectif. ” À 22 ans, il reste bien sûr des points d’amélioration. “Ma vitesse sans ballon, mes déplacements et mes frappes.”

Ses premiers tests en Europe

La Belgique n’est pas une terre inconnue pour Guiagon. Vers 16-17 ans, il a passé des tests à Ostende puis au Club Bruges. “Ils étaient contents de moi. Si j’avais été majeur, j’aurais signé dans l’un de ces clubs. Mais il fallait que j’attende six mois, et je ne voulais pas rester si longtemps sans jouer, donc je suis rentré au pays, à Africa Sport d’Abidjan.” La presse africaine évoquait plutôt des querelles financières et des doutes quant à l’authenticité de ses papiers.

Elle raconte aussi des tests passés à l’AS Monaco et au FC Barcelone. Guiagon sourit à cette évocation. “C’était encore avant, ça. Au Barça, je me suis entraîné une semaine à l’académie. Au fur et à mesure, je suis resté quelques jours supplémentaires mais je ne pouvais pas signer à cause de mon âge. ”

Parfait Guiagon porte le numéro 8 au Sporting. ©PDV

Ses problèmes avec son agent et sa famille

Entre ses tests en Europe, les revendications financières d’Africa Sport et des désaccords entre ses agents et sa famille, le jeune Ivoirien a vécu une situation rocambolesque. “Il s’est passé des choses que je ne préfère pas expliquer”, dit-il.

On le relance. Cette affaire a fait couler beaucoup d’encre en Côte d’Ivoire. “Mon ancien agent était devenu mon père adoptif (NdlR : pour faciliter son entrée en Europe) mais il a voulu me garder pour lui et m’a écarté de ma famille (NdlR : la Fifa avait carrément soupçonné un trafic de mineurs). Je ne leur parlais plus. Je me sentais seul, dégoûté. Un moment très difficile. Je ne voulais plus jouer, j’ai fait une dépression, mais quelque chose au fond de moi m’a redonné l’envie et l’espoir. C’est mon histoire. Et elle m’aide aujourd’hui à être plus positif. Je me suis réconcilié avec ma famille qui, je n’ai pas honte de le dire, était assez pauvre. J’ai toujours voulu jouer au football pour l’aider. Je suis fier de porter le nom de mon père sur mon maillot. Je rêverais d’ailleurs de jouer la CAN pour mon pays.”

Ses objectifs et ses rêves

“Je rêve de jouer à Barcelone.” Pas de doute, Guiagon est un ambitieux. “J’ai toujours été habitué à être titulaire mais je sais que ce sera différent ici. Je vais devoir travailler dur et me battre pour ma place. Tout dépendra de moi. J’ai signé pour trois saisons (+1), mais, dans ma tête, je ne compte pas faire trois saisons ici. Le coach a une approche humaine et ça m’aide. L’amour qu’il me donne, je veux le lui rendre sur le terrain. À lui, ainsi qu’à l’équipe et aux supporters. ”