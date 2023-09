À Bruges, le scénario a encore été cruel pour Charleroi

On a beau dire que le calendrier n’a pas trop d’incidence car tout le monde se rencontre sur une saison, ça ne vous aide pas quand vous avez raté vos débuts et que vous devez vous coltinez Genk, Anderlecht ou le Club Bruges. Il ne faut pas occulter pourtant que les Zèbres n’ont pas réussi à gagner face à des Louvanistes ou des Standardmen en perdition.

Le pire, c’est que l’on a bien cru que Charleroi allait décrocher son premier succès à Bruges. Les choix de départ de Mazzù ont d’abord payé. Bien servi par Dragsnes, Guiagon a ouvert le score d’une superbe frappe (1-1, 6e) ponctuant une entame séduisante avec des sorties de balles risquées depuis l’arrière mais précises.

On a même cru que la chance avait tourné de camp. Il y a quinze jours, le tir de Vetlesen contré par Marcq aurait atterri dans le filet de Koffi et pas dans ses mains (13e). Le cafouillage gigantesque (18e) galvaudé par les partenaires de Vanaken aurait connu la même destinée. Mais la baraka n’a plus rien à voir quand Zorgane rate une passe sans pressing adverse et que son bloc se coupe en deux.

Thiago s’en est réjoui (1-1, 27e) mais ça n’a pas coupé les jambes des Hennuyers qui ont repris l’avantage grâce à un tir de Dragsnes… contré par le dos de Spileers (1-2, 41e). Las, les mêmes mots ont réapparu et il n’a fallu que trois minutes à Mechele pour égaliser (2-2, 44e). "À chaque fois que l’on a marqué, on a un peu trop reculé derrière”, pestait Marcq.

En deuxième période, Charleroi a résisté longtemps. Au point de pousser Deila à sortir son artillerie lourde. Quand on a le luxe de pouvoir faire entrer Nusa et Jutglà face à une défense essorée, les choses ne sont plus pareilles.

La tentative de De Cuyper a léché le poteau puis le centre de Nusa s’est transformé en tir victorieux (3-2, 87e). Derrière, Heymans a cru endosser le rôle de sauveur mais Mechele était là sur sa ligne. Le but de Jutglà en toute fin de match est anecdotique sauf pour l’Espagnol qui n’avait plus marqué depuis le 23 avril.

Avec cette défaite, le bilan s’alourdit. Pourtant, les pensionnaires du Mambourg doivent s’appuyer sur ce qui a encore été produit ce samedi. Ce devrait être suffisant pour battre Courtrai samedi prochain. Au risque de voir vraiment la crise apparaître.

Fiche technique

Club Bruges : Mignolet ; Sabbe (79e Boyata), Mechele, Spileers, De Cuyper ; Onyedika, Vetlesen (67e Nielsen) ; Zinckernagel (67e Nusa), Vanaken, Olsen (79e Jutglà), Thiago (90e Odoi)

Charleroi : Koffi ; Bager (90e Ntelo), Marcq, Andreou ; Rogelj, Zorgane (81e Trebel), Ilaimaharitra, Dragsnes ; Guiagon (70e Badji), Mbenza (81e Heymans), Dabbagh

Arbitre : M.Van Driessche

Avertissements : Andreou, Bager, Vanaken, Onyedika, Zorgane

Les buts : 6e Guiagon (0-1, assist : Dragsnes), 27e Thiago (1-1, assist : Skov Olsen), 42e Dragsnes (1-2, assist : Zorgane), 45e Mechele (2-2, assist : Sabbe), 87e Nusa (3-2, assist : Spileers), 90e+5 Jutglà (4-2 ; assist : Nusa)