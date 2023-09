Felice Mazzù nous ouvre les portes du vestiaire de Charleroi : “Je considère les remplaçants comme plus importants que les titulaires”

Au sortir d’une trêve internationale bienvenue, et avant le déplacement au Club Bruges ce samedi (20h45), Felice Mazzù nous en a ouvert les portes. Il s’est assis au centre, sur la banquette noire, pour évoquer sa méthode et sa sérénité malgré le bilan de 4 points sur 18.

Joindre le geste à la parole. ©JC Guillaume

Felice, que vous évoque ce vestiaire, votre vestiaire ?

”Celui des joueurs, pas le mien. Nuance. Leur cocon. Il leur appartient. J’essaie d’y pénétrer le moins souvent possible. Le lieu où ils échangent sur un tas de sujets. Ils s’y disent leur déception, leur frustration, leurs petits bonheurs quotidiens… Ils peuvent se lâcher sans être sous le contrôle de l’entraîneur. Je leur laisse une grande liberté. Les seuls moments où j’y viens en semaine, c’est pour faire passer un message. Qu’il soit plus ou moins positif.”

guillement J'ai déménagé mon bureau à côté du vestiaire pour montrer aux joueurs que je suis là, avec eux, et pas dans ma tour d'ivoire.

Vous y imposez des règles ou les joueurs s’autorégulent ?

”Il y a des règles de base. Les retards, la propreté, le respect du matériel et de l’intendance (NdlR : il se retourne vers un essuie qui traîne au sol). Cela nécessite un rappel de temps en temps mais ce sont eux qui gèrent.”

Vous dites ne pas y venir souvent, mais vous avez tenu à déménager votre bureau à côté, alors que votre prédécesseur l’avait installé dans l’autre bâtiment, à l’étage.

”Le but n’est pas d’écouter aux portes mais de garder un lien avec mon groupe. Chaque entraîneur a sa façon de procéder. Moi, c’est comme ça. Ça correspond à ma personnalité. Le matin, j’estime qu’en mettant une petite tape à mes joueurs en leur disant bonjour, ça permet de nourrir un lien, une proximité. Avoir mon bureau ici, c’est aussi leur montrer que je suis là, avec eux, pas loin. Et pas au-dessus de la pyramide ni dans ma tour d’ivoire, même si je suis statutairement celui qui décide sportivement.”

guillement La qualité sans la mentalité, ça marche rarement. Le meilleur exemple, c’est le PSG.

Le mot mentalité revient systématiquement dans vos prises de parole. C’est un paramètre qui vaut plus que n’importe quel autre ?

”Oui, oui, oui.”

Dans le coin, mais pas puni. ©JC Guillaume

Ça peut faire gagner plus de points que les aspects physique ou tactique ?

”Oui. J’ajouterais l’unité. Selon moi, sur la durée, ces deux notions rapportent plus que la qualité pure. Il faut évidemment que ce soit partagé par l’ensemble du groupe. Une moitié, ça ne suffit pas. Une équipe avec des qualités moyennes mais une mentalité et une unité, ça marchera toujours. En revanche, la qualité sans mentalité, ça marche rarement. Le meilleur exemple, c’est le PSG.”

Expliquez-nous.

”Le PSG dispose de moyens financiers et de qualités extraordinaires, mais peu importe l’entraîneur, il n’a jamais atteint son objectif ultime (NdlR : la Ligue des champions) parce que la mentalité et l’unité ne sont pas présentes.”

Est-ce pour cette raison que vous organisez régulièrement des team building ? Vous croyez en leurs bienfaits, même dans le foot professionnel ?

”De l’extérieur, ça n’a peut-être l’air de rien, ou juste d’amusement, mais je crois sincèrement que ce genre d’activité est essentielle pour apprendre à connaître l’autre autrement, dans un contexte différent du vestiaire ou du terrain.”

C’est-à-dire ?

”Pour savoir comment l’autre pense, agit et réagit en dehors du cadre sportif. Certains ont un caractère renfermé dans le vestiaire, s’y expriment moins, mais se révèlent dans d’autres domaines. Et cela peut justement s’extérioriser lors de team building. Souvent, au début, la moitié des joueurs ignorent si tel équipier est marié, a des enfants, est heureux au quotidien, nourrit des projets… Ils ne sont pas tous amis, et ce n’est pas l’objectif, mais connaître certaines choses sur ses partenaires permet de tisser des liens qui se ressentiront sur le terrain. La solidarité et l’unité, on y revient.”

Sous la pluie, à l'entraînement.

Comment gérer ces aspects avec les remplaçants, forcément déçus ?

”Je ne leur demande pas de m’apprécier mais d’avoir du respect pour mes décisions. J’essaie de garder un lien positif avec eux. La base de cette réflexion, c’est mon passé de joueur amateur. Après l’université, quand j’ai repris le football à Sart-Dames-Avelines (Brabant wallon), je jouais peu. L’entraîneur ne m’expliquait pas pourquoi et je ne le comprenais pas, à l’époque.”

Vous auriez souhaité des explications ?

”Oui. Et j’ai surtout compris des années plus tard qu’un remplaçant a le droit de savoir pourquoi il l’est. Le laisser de côté, ça risque de faire naître des problèmes sur la durée. En termes de communication, je considère les remplaçants comme plus importants que les titulaires. Parce qu’un titulaire est heureux et qu’un coach n’a pas besoin de beaucoup lui parler. Ce sont les remplaçants qui font vivre ou pas un groupe. Je ne leur parle évidemment pas chaque semaine mais ils savent ce qu’ils doivent savoir. J’en reviens à l’unité : c’est mon rôle d’y veiller. Il n’y aura une unité forte dans un collectif que si les remplaçants ont une attitude cohérente et positive.”

Comment gérer des joueurs excédentaires, ici Bessilé et Ozornwafor, qui n’ont pas trouvé de porte de sortie au mercato ?

”C’est surtout malheureux pour eux. Je n’ai pas eu une seule remarque négative à leur adresser. Au contraire, ils ont un comportement exemplaire. Les choses sont très claires, ils ne joueront pas et je le leur ai dit. À eux et à nous de bien gérer cette situation jusqu’en janvier.”

guillement Je ne suis pas là pour faire plaisir mais cela ne m’empêche pas d’être humain.

Ça ne vous ennuie pas que le noyau soit plus étoffé que prévu ?

”Non. Je ne suis pas là pour faire plaisir mais cela ne m’empêche pas d’être humain.”

Comment avez-vous mis la trêve internationale à profit ?

”Mentalement, c’était le bon moment pour reposer et apaiser les esprits. En même temps, on n’a pas su travailler grand-chose tactiquement vu l’absence des internationaux. On a surtout essayé d’améliorer les acquis et de donner de la confiance.”

La mentalité. Toujours la mentalité. ©JC Guillaume

Est-ce le début de saison le plus frustrant de votre carrière ?

”Oui, parce qu’il est paradoxal. Avec d’un côté le gros travail effectué et la bonne connexion entre les joueurs et le staff ; et de l’autre, le bilan de 4 sur 18. Ça l’est d’autant plus pour les joueurs.”

La fameuse incertitude du sport…

”Je l’ai toujours dit. Que ce soit en provincial ou en pro, un entraîneur qui pense qu’il sait tout, il se trompe. Justement parce qu’il y a une grande part d’irrationnel dans le football. Un tas de choses inexplicables, même quand vous pensez être préparé à tout. Dans un sens comme dans un autre.”

La victoire à Westerlo la saison dernière, par exemple ?

”J’allais vous en parler. La saison passée, on a conquis quelques succès grâce à des buts venus de nulle part. Dont celui de Youss (Badji) à Westerlo (2-3). À l’inverse, aujourd’hui, on a les mêmes situations de but, voire des plus faciles, mais ça ne rentre pas. Et on ne prend pas assez de points. Je ne vise pas le joueur précisément, c’est un exemple global qui démontre l’irrationalité du jeu.”

Youssouph Badji (à droite) avait inscrit un but magnifique à Westerlo la saison dernière. ©Photo News

Quelle est la recette pour maintenir la flamme et éviter de sombrer ?

”Travailler. Donner de l’énergie positive, de la confiance, et encourager les joueurs. On doit provoquer cette réussite.”

Avec un tel paradoxe entre les prestations et les résultats, est-il préférable de garder sa ligne de conduite ou de tenter des choses ?

”Un peu des deux. Il faut de la continuité parce qu’on a analysé nos matchs et on sait que beaucoup de choses fonctionnent, mais il faut aussi essayer de trouver un petit quelque chose de différent. Pour faire travailler les esprits. Par exemple du changement dans les entraînements, en appuyant sur un domaine qui fonctionne moins bien ou en titillant certains pour les faire réagir.”

guillement Je ne demande pas que le public soit plus indulgent avec moi.

Le public aurait-il la même indulgence si l’entraîneur ne se nommait pas Felice Mazzù ?

”J’ose espérer que oui si l’équipe montrait le même contenu que celui qu’on propose. Je ne demande pas que le public soit plus indulgent avec moi. Tant mieux s’il l’est, mais je pense qu’il se rend compte que tout le monde fait le maximum, sans tricher. Et que cela ne veut pas tourner pour nous pour l’instant.”

Même question avec la direction. Aurait-elle un autre regard sur son entraîneur si ce n’était pas vous ?

”Il faut lui poser la question. Je préfère ne pas répondre (sourire).”

guillement Je ne me sens pas du tout menacé. Je suis serein et optimiste.

Ce n’est pas le genre de la maison, mais vous comprendriez qu’un coach soit menacé après un 4 sur 18 ?

”Oui. Que ce soit moi ou un autre.”

Vous sentez-vous menacé ?

”Pas du tout. L’analyse est simple : il ne manque que le résultat. Pour le reste, je ne vois aucun problème. Ni dans la méthode de travail, ni dans le relationnel avec le groupe. Mais c’est évidemment difficile pour moi de répondre objectivement.”

On vous sent serein par rapport à la situation.

“Je le suis. Serein et optimiste. Pas inquiet. Or, quand un entraîneur est en difficulté – et je sais de quoi je parle, je suis passé par là – il ne se sent pas bien. On ressent alors généralement une atmosphère et une relation différentes avec les joueurs, la direction et les supporters. Je ne sens rien de tout ça aujourd’hui à Charleroi. ”