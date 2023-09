Mignolet : “Je suis très content avec la victoire. On n’a pas bien commencé ce match même si la réaction était présente et le niveau de jeu était bon par la suite. Je pense qu’on a bien joué même si on a eu chaud avec l’intervention de Mechele dans les derniers instants de ce match. Nusa ? C’est un grand talent mais il a aussi appris à être bon défensivement. Je crois que son futur sera brillant !”

Ilaimaharitra : “On est déçus aujourd’hui. On est capable de montrer de très bonnes choses mais on reste friable défensivement. Cela devient chiant car c’est récurrent mais il ne faut pas lâcher et continuer à bosser pour faire mieux la semaine prochaine. On n’a pas réussi à mettre ce troisième but qui a décidé du match. On méritait mieux ce soir et ce n’est pas la meilleure équipe mais bien les meilleures individualités qui ont gagné ce soir.”

Mazzu : “Je pense qu’on a fait de bonnes choses ce soir et on ne mérite pas d’être battu. Cependant, on doit être plus costaud à 1-2 pour garder cet avantage jusqu’à la pause et Mignolet a, malheureusement pour nous, stoppé quelques occasions en début de deuxième mi-temps. Je pense que le match nul aurait été au moins mérité par rapport à ce que l’on a vu de Charleroi aujourd’hui. On va devoir travailler pour être plus efficaces malgré le manque de chance de manière générale. On montre un visage positif et cela va finir par payer.”