Les trois raisons qui poussent à croire que Charleroi n’est pas en crise

”C’est frustrant parce que l’on a fait jeu égal avec Bruges pendant 70 minutes. On n’a pas à rougir”, analyse Damien Marcq. “On a l’impression de tirer les mêmes conclusions chaque week-end”, souffle quant à lui Marco Ilaimaharitra tout en affirmant “qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir car on a mis tout le monde en difficultés mis à part le Cercle.”

guillement “On a l’impression de tirer les mêmes conclusions chaque week-end”

Les raisons de rester positif sont nombreuses même si elles ne tiendront forcément plus en cas de tout autre résultat que la victoire face à Courtrai samedi prochain.

Le jeu est agréable

Mis à part Gand, aucune équipe depuis le début de la saison n’avait mis autant les Blauw en Zwart en difficultés. Pas même Malines lors de la première journée qui avait misé sur les reconversions offensives pour accrocher le nul. Les Carolos, eux, sont allés d’abord chercher haut les partenaires de Vanaken. Malheureusement, ils ont trop reculé à chaque fois qu’ils ont trompé Mignolet. “On a aussi réalisé des erreurs dues à notre manque de maturité”, peste Felice Mazzù.

Cuir au pied, les Carolos déploient un jeu agréable à regarder où les sorties de balles risquées depuis l’arrière ont été précises. Ironie du sort, la première égalisation est venue d’une perte de balle de Zorgane alors qu’il n’était pas pressé. “On doit chercher de la régularité dans nos bons moments et afficher de la rigueur”, préconise Ilaimaharitra. En gommant ce défaut et en produisant le même jeu, les points arriveront automatiquement

Les recrues promettent

Mis à part Mechele et Nusa après son entrée, il n’y avait pas meilleur sur la pelouse que Vetle Dragsnes et Parfait Guiagon. Une intégration expresse pour leur première titularisation. Les automatismes devraient encore s’améliorer quand l’on sait que six internationaux n’étaient pas à Charleroi la semaine dernière dont des cadres comme Ilaimaharitra et Zorgane.

En plus des promesses laissées par les recrues, il ne faut pas oublier que les Sambriens vont accueillir des retours dans les prochaines semaines. Samedi, il n’y avait pas Knezevic et Bernier qui reviendront dans une dizaine de jours. Benbouali est attendu pour la prochaine trêve internationale comme Van Cleemput. Et Nkuba reviendra dans ces eaux-là en fonction de son genou.

Plus le droit à l’erreur

Parler de crise est donc encore prématuré. “C’est un grand mot même si le 4/21 n’est pas digne de ce que l’on avait prévu” concède Marcq, qui n’hésite pas à procéder à son auto-critique. “Je pense que l’on est mal payé mais les chiffres sont là. À un moment donné, il manque aussi quelque chose. Pour nous les défenseurs centraux, c’est plus compliqué en ce moment et on va essayer de rectifier le tir.”

Le calendrier peut être invoqué mais Charleroi n’est pas parvenu à vaincre des Louvanistes et des Standardmen alors en perdition. Et avec un programme presque semblable en affrontant Genk, le Club et le Cercle Bruges, Louvain et le Standard, le RWDM collecte déjà dix points.

Il n’y a donc plus le droit à l’erreur dans les rangs des pensionnaires du Mambourg. Et le prochain match face à Courtrai constituera en tous les cas un tournant majeur.