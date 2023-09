Karim Belhocine est sans club depuis un an déjà : “Je n’ai jamais envoyé un CV de ma vie”

Il y a trois semaines, on l’a vu dans les tribunes à Courtrai lors de la réception du Standard. Il est aussi venu voir la visite d’Anderlecht (où il a travaillé comme adjoint et T1 ad intérim entre 2017 et 2019) au stade des Éperons d’or dimanche passé. En voisin, lui qui vit près de Mouscron. Mais la visibilité reste maigre au vu de sa situation. “T’as un club pour moi ?”, rigole-t-il quand il répond à notre appel. Le sens de l’humour est toujours là, la bonne humeur aussi.

Il reconnaît quand même aisément que le foot lui manque. “Je regarde beaucoup de matchs, je suis attentif à ce que font certains entraîneurs. Je veux rester à la page et j’ai envie de progresser en observant. Mais j’aimerais clairement retrouver un job. Je ne me fixe pas de limites même si c’est comme adjoint quelque part. J’ai toujours été partisan de l’aventure humaine. ”

Karim Belhocine a toujours été à part dans le milieu de foot. Là où pas mal d’entraîneurs au chômage travaillent leur CV avec un sens du marketing parfois surprenant, tout en cherchant un maximum de visibilité, le Franco-Algérien semble se cacher. “Je ne suis pas du genre à téléphoner pour proposer mes services. Je n’ai jamais envoyé de CV de ma vie et je fonctionne sans agent même si tout le monde m’associe à Mogi Bayat. Et aucune chaîne de télé ne m’a jamais proposé d’être consultant”, ajoute-t-il en se marrant.

Sur une liste à Brest, dragué au Maghreb mais rien de plus

Belhocine ne perd pas le sourire mais on a quand même le droit d’être surpris de le voir si peu coté, lui qui est le dernier entraîneur de Charleroi en Coupe d’Europe. Et lui qui avait sauvé Courtrai à la vitesse de l’éclair la saison d’après. “J’ai eu quelques touches. Je sais que j’ai fait partie d’une short-list à Brest, que mon dossier a été envisagé par Virton et que des clubs algériens et marocains ont pensé à moi. Mais ça ne va pas plus loin, je vais être honnête et transparent. Parfois, je vois qu’on cite dans des clubs des entraîneurs qui ont fait moins de choses que moi comme T1 mais c’est la vie. ”

On a quand même reparlé de Belhocine dans le monde du football belge dernièrement. En avril dernier, quand Courtrai s’est officiellement sauvé. L’entraîneur Bernd Storck, son successeur à Courtrai après son C4, a spontanément évoqué un message reçu sur son téléphone : “Karim m’a félicité pour le sauvetage. Je n’en revenais pas. Normalement, ça n’arrive jamais dans le monde du football. Cela montre à quel point Karim est un gars bien. ”

guillement “J’aurais dû quitter Courtrai quand on ne m’a pas écouté à Noël mais je n’ai pas osé. ”

Quand on lui raconte l’épisode, Belhocine semble surpris qu’on soit surpris. “Je trouvais normal de le féliciter. Je connaissais la situation compliquée de Courtrai et il a réussi une mission très difficile en faisant un boulot extraordinaire. Parfois, j’étais en contact avec des joueurs qui se plaignaient de lui et de sa méthode mais je leur disais : “Fermez-la : il est en train de vous sauver”. Donc, quand c’est arrivé, je lui ai envoyé un message. ”

Son limogeage à Courtrai est oublié mais Belhocine a retenu une grande leçon : écouter plus son instinct. Ce poste, il est conscient qu’il aurait dû le quitter spontanément avant d’être forcé de le faire. “On s’est sauvé en novembre. Pas mathématiquement mais c’était tout comme. Normalement, ça n’arrive jamais à Courtrai. Mais il y a eu un revers à cette médaille : il n’y a pas eu de mercato d’hiver. Je me souviens d’une réunion de recrutement avant la trêve, le 24 décembre. J’avais dit aux dirigeants : si on ne remplace pas notre avant-centre et si on vend un défenseur, on ne gagnera plus un match d’ici la fin de saison. Aucun attaquant n’est venu et Dewaele a été vendu au Standard. Comme je le pensais, on n’a plus gagné après. En voyant ça, j’aurais dû m’en aller mais je n’ai pas osé. ”

L’automne approche et le carrousel des entraîneurs va bientôt repartir pour de bon en Pro League et ailleurs. Avec Karim Belhocine autour du manège ?