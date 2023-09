Edward Still, de retour au Mambourg, reste positif malgré son 2 sur 21 avec Courtrai : “On est capable de s’écarter rapidement de la zone rouge”

Enjeu sportif excepté, revenir au Sporting est une perspective agréable, nous assure-t-il, assis dans son bureau installé dans les préfabriqués du stade des Éperons d’or. Légèrement sur sa droite est posé un petit cadre noir et blanc avec une phrase signée Sir Alex Fergusson : “Seuls les vrais champions montrent leur valeur après une défaite et j’attends de nous que nous le fassions. ”

Bourreau du travail, passionné, méticuleux et cartésien, le plus jeune entraîneur de Pro League se sait à nouveau sous pression (2 sur 21), celle des bas-fonds du classement avec lesquels il avait flirté en deuxième partie de saison dernière à Eupen, après son éviction de Charleroi. Mais il garde une foi et un optimisme inébranlables. Entretien.

Edward Still reste optimiste malgré la situation délicate du KVK. ©cameriere ennio

Edward, si on vous avait dit qu’à la huitième journée, l’enjeu de Charleroi – Courtrai serait une première victoire pour chacune des deux équipes, y auriez-vous cru ?

”Non mais c’est la réalité du moment; donc, on l’accepte, on l’assume et on va de l’avant.”

Dans quel état d’esprit revenez-vous au Mambourg ?

“Avant tout focaliser sur mon équipe. Je ne suis pas quelqu’un de nostalgique. Ce sera un plaisir, honnêtement. ”

Avez-vous digéré votre licenciement, en octobre 2022, le premier de votre carrière d’entraîneur principal ?

“Oui. Sur le coup, j’étais frustré. J’estimais qu’on était pris dans une crise passagère avec la fin du mercato, des supporters mécontents qui ne partageaient pas la politique du club et des résultats négatifs. Tout ça a explosé. Les décideurs ont tranché et opté pour un changement de cap. Il y avait de la frustration mais aussi de la compréhension. Je garde un bon contact avec les employés du club. La relation de confiance avec Mehdi Bayat et Pierre-Yves Hendrickx n’est pas entachée. J’étais épanoui à Charleroi. ”

guillement Je n’ai pas l’impression d’être tombé du vélo à Eupen.

Était-il injuste ce C4 ?

“Ce n’est pas à moi de juger. Et ce n’est pas important de revenir là-dessus. Ça fait partie d’un parcours. Je serai toujours reconnaissant envers Mehdi Bayat de m’avoir offert cette possibilité et je reste persuadé qu’on a fait du bon boulot. En dix-huit mois, on a changé la dynamique du club, repoussé Charleroi vers le haut du classement la première saison, changé la méthodologie du recrutement… ”

Un mois plus tard, vous signiez à Eupen. Pour vite remonter en scelle après être tombé du vélo ?

“Je n’ai pas l’impression d’être tombé du vélo à Eupen. L’objectif était de se maintenir et on y est arrivé (NdlR : malgré un bilan de 12 sur 51, soit moins que le 16 sur 51 de son prédécesseur en première moitié de championnat). J’étais prêt à faire un break, sans être pressé de reprendre. J’ai eu des discussions intéressantes avec différents clubs, qui n’ont pas abouti. Je ne voulais rien forcer. Une fois que Courtrai a appelé, que j’ai senti la teneur des échanges, ça m’a touché et emballé.”

La passion, toujours. ©NVE

Le contexte extra-sportif incertain et le grand chantier du mercato au sortir d’une saison déjà stressante ne vous ont pas effrayé ?

“Je me suis posé de vraies questions, je n’ai pas foncé tête baissée. J’ai évidemment eu mes réponses avant de signer. Je voulais comprendre les idées de la direction et savoir vers où elle souhaitait aller. Je me suis rendu compte de l’opportunité que cela représentait de reconstruire une équipe presque de A à Z avec des gens de qualité déjà en place. ”

À quel point avez-vous pu poser votre griffe sur ce mercato ?

“On a fait pratiquement vingt sorties pour quatorze entrées. J’ai pu valider les profils entrants, en collaboration complète avec la direction. On a dû travailler un peu dans l’urgence puisqu’il fallait transférer au moins dix joueurs. Le chantier était énorme et on a abattu un gros travail. C’est une bonne chose que le mercato soit terminé. Ça fait du bien; les compteurs sont remis à zéro et c’est presque le début d’un nouveau championnat.”

guillement D’un point de vue résultat, c’est clairement dramatique.

Comment jugez-vous vos sept premiers matchs ?

“D’un point de vue résultat, c’est clairement dramatique. Et c’est ce qui compte le plus évidemment. C’est facile à dire mais il n’y a eu que deux performances insuffisantes : à l’Antwerp, où ils étaient très forts et, nous, très mauvais ; et la deuxième mi-temps à OHL où le premier but encaissé est un sketch. Pour le reste, certains contenus ont été très bons. La différence entre le partage et la défaite ne se jouait parfois à rien (NdlR : selon Wyscout, Courtrai mériterait sept points). On a des occasions, par exemple contre le Standard, pour faire 2-0; ce qui aurait changé complètement la dynamique. La première mi-temps ici contre Eupen était d’un très bon niveau aussi; on était en maîtrise. ”

Le doute s’est-il installé ?

“C’est l’histoire de la poule et de l’œuf : tu ne marques pas tes occasions, ça crée du doute dans l’équipe et des hésitations défensives. De l’autre côté, tu encaisses et tu rentres dans un cercle vicieux… Ça rend le collectif plus fragile. Tout cela ne doit pas influencer notre méthode sinon cela ne génère que de la crispation. Si les joueurs montent sur le terrain avec de la peur, tout devient plus compliqué. Elle est là, par moments, mais il faut la surmonter. ”

Déception après la défaite à OHL, le 1er septembre. ©SES

Avez-vous le sentiment que la direction vous laissera encore du temps pour redresser la situation ?

“Oui et non. Le dialogue est constructif. L’atmosphère et l’effectif sont meilleurs aujourd’hui qu’il y a quelques semaines. Naturellement, si on refait 2 sur 21, je serai le premier à reconnaître que c’est délicat mais je ne me focalise pas là-dessus. ”

On ne sait toujours pas officiellement si le propriétaire malaisien Vincent Tan va vendre le club (le dossier Kaminski est refermé et la rumeur Burnley s’épaissit). Ça n’aide pas, mentalement…

“C’est un challenge. Avant mon arrivée, les douze, treize joueurs restants ont travaillé dans une incertitude totale. Ils ne savaient pas où ils allaient, ni avec qui. Les rumeurs dans la presse sont ce qu’elles sont mais la communication a été transparente entre la direction et moi. Je ne peux rien dire pour la suite mais bien sûr que les joueurs en parlent et que cela génère de l’émoi. Ça fait partie du job; on doit réussir à mettre tout ça de côté pour créer une bulle de protection autour de l’équipe.”

Quelle est la vraie place de Courtrai dans ce championnat ?

“Les prochaines semaines et le classement final nous le diront. On a une bonne équipe avec des profils variés : Sissako, Malinov, Kadri, Ojo, El Idrissy, l’expérience de Bruno ou encore Davies et un super profil comme Mampassi mais il faut des automatismes. Je suis confiant avec l’effectif en place. On est en tout cas capable de s’écarter rapidement de la zone rouge. Mais je ne nous fixe pas de limite, le premier objectif étant d’arriver le plus vite possible à 33 points.”

Toujours positif.

L’instauration de playdowns offre-t-elle une soupape, une sorte de deuxième session ?

“Ou une menace encore plus grande, on peut voir les choses de deux manières. Sur les six prochains matchs, la dynamique pourrait s’inverser. Je vais faire un parallèle avec mon frère Will qui a vécu une saison passée dingue avec Reims (Ligue 1), invaincu pendant dix-neuf matchs. Une éternité. Un truc de fou. Tout ce qu’il tentait fonctionnait. Comme moi la première saison à Charleroi. Un changement et ça marchait; alors qu’aujourd’hui, le remplaçant trébuche presque en montant sur le terrain (sourire). Plus sérieusement, avant ça, il sortait d’une saison impossible au Standard avec Luka Elsner. Ils étaient tous les deux au fond du trou. Quelques mois plus tard, Will décollait avec Reims et Luka (à qui je suis allé rendre visite en décembre) montait en Ligue 1 avec Le Havre. Tout ça pour dire que les choses peuvent tourner très vite.”

guillement Je ne suis pas sur les réseaux sociaux mais je peux imaginer ce qui se dit à mon sujet.

Votre image, très positive dès vos débuts comme analyste puis consultant RTBF, s’est-elle ternie après vos premières expériences comme entraîneur ?

(Pause réflexion). “Je ne sais pas trop. Ayant été membre de forum de supporters pendant des années lorsque j’étais plus jeune, je peux imaginer ce qui se dit à mon sujet. Mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux, justement pour ça. Quand les choses vont bien, tu es le meilleur coach du monde. Quand ça va moins bien, tu es le plus grand des clowns. Les résultats sur les derniers mois ne sont pas bons, clairement, et si les regards extérieurs ont changé, tant pis. ”

Le grand public s’étonne peut-être qu’un profil si brillant et moderne ne parvienne pas à transposer ses connaissances dans les résultats de son équipe…

“Un entraîneur est à la merci des résultats mais il y a un facteur aléatoire qu’il faut accepter. Je mets toute mon énergie, avec mon staff (Mario Kohnen, Joseph Akpala, Jimmy Hempte, Pieter Jacobs et Thomas Lambert…), sur les paramètres que l’on peut contrôler. On est en train de former une équipe. L’avis des observateurs va-et-vient avec le vent… et avec les résultats. ”